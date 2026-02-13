Nhóm VSTAR tạo ấn tượng ở "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa"

VSTAR hóa người Nhật xinh xắn

Nhóm VSTAR hóa người Nhật xinh xắn

Chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại Bến Bình Đông, Phường Phú Định, TP HCM (quận 8 cũ).

Với một năm hoạt động nghệ thuật tích cực và ấn tượng với những sản phẩm âm nhạc tạo dấu ấn, nhóm nhạc nữ VSTAR đã được đạo diễn Lê Việt mời tham gia chương trình "Rực rỡ Bến ngọc thuyền hoa", với ca khúc "Mùa hoa anh đào" của cố nhạc sĩ Thanh Sơn kết hợp phần cổ nhạc "Sen đào hướng đến tương lai" do NSƯT Hoàng Kha soạn lời, qua phần trình diễn của NSƯT Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Cao Thúy Vy.

Sự kết hợp của yếu tố kim - cổ, của hai văn hóa khác biệt Nhật Bản và Việt Nam, cùng với 2 thế hệ nghệ sĩ khác nhau, tiết mục "Mùa hoa anh đào" trở thành điểm nhấn thú vị và độc đáo tại chương trình "Rực rỡ bến ngọc thuyền hoa".

Với lần xuất hiện này, nhóm Vstar đã khẳng định được vị trí nhất định trong giới nghệ sĩ thành phố vì đây là chương trình có rất nhiều nghệ sĩ gạo cội và ca sĩ nổi tiếng tham gia như: NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Tuấn, NSND Thanh Ngân, NSND Tấn Giao, NSND Hữu Quốc, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Ngọc Đợi, ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Hồ Văn Cường, ca sĩ Hàn Quốc Cho Haeryong…

Nhóm VSTAR - nhân tố triển vọng của showbiz Việt

Nhóm VSTAR và Hồ Văn Cường tại chương trình biểu diễn

Các thành viên nhóm nhạc cho biết đây là lần xuất hiện mang lại nhiều cảm xúc cho tất cả các thành viên, được hội tụ cùng các cô chú nghệ sĩ nổi tiếng trong không khí lễ hội nhộn nhịp những ngày cuối năm, được học hỏi rất nhiều trong cách làm việc của ê kíp tổ chức những chương trình lớn. Đây cũng là nguồn động lực rất lớn để VSTAR bước vào một năm mới bùng nổ hơn nữa cống hiến cho khán giả hâm mộ.

Nhóm cũng đang chuẩn bị các tiết mục ấn tượng của riêng mình để phục vụ khán giả trong dịp tết Nguyên Đán tại Công Viên Phan Đình Phùng - TP HCM (Nhà thi đấu Phan Đình Phùng cũ). Nhân dịp năm mới, nhóm VSTAR xin chúc tất cả khán giả hâm mộ một mùa xuân hạnh phúc - an khang và mãi yêu mến VSTAR.