Thể thao

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn

Tường Phước

(NLĐO) - Tái đấu tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski muốn giành chiến thắng để xốc lại tinh thần sau án phạt nặng.

Từ vị thế ứng viên giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận vì sử dụng cầu thủ sai quy định ở vòng loại bảng F, thua tuyển Việt Nam đến 6 điểm và rơi xuống vị trí thứ 2, hết cơ hội đến Ả Rập Saudi.

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn - Ảnh 1.

Vì vậy, trận tái đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia diễn ra tại Thiên Trường vào ngày 31-3 chỉ còn mang tính thủ tục. Nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng hòng xốc lại tinh thần cho toàn đội.

"Những gì đã xảy ra khiến tinh thần của các tuyển thủ Malaysia sa sút. Nhưng ban huấn luyện cố gắng biến nỗi buồn đó thành động lực để hướng tới mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam ở màn chạm trán này. Kết quả thắng sẽ giúp toàn đội vơi đi nỗi buồn không vượt qua được vòng loại Asian Cup 2027" - HLV Cklamovski nói.

Vì bị xử thua 0-3 trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Malaysia tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích không thắng "những chiến binh sao vàng" kể từ lượt về bán kết AFF Cup 2014 (nay là ASEAN Cup).

Trong 20 năm đối đầu nhau, Malaysia chỉ thắng 2, hòa 2 và thua đến 13 lần trước tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Australia kỳ vọng sẽ xóa dớp bằng cách giành chiến thắng trước thầy trò ông Kim Sang-sik ngay trên sân của đối phương.

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn - Ảnh 2.

"Chúng tôi muốn đảo ngược lịch sử, vì 12 năm qua, Malaysia chưa thắng Việt Nam. Toàn đội cố gắng làm một điều gì đó thật đặc biệt cho đất nước, truyền cảm hứng cho cả nền bóng đá Malaysia và tạo đà tâm lý tốt cho các giải tiếp theo" - ông Cklamovski nhấn mạnh.

So với trận lượt đi hồi tháng 6-2025, lực lượng nòng cốt tuyển Việt Nam được tăng cường đáng kể, bao gồm sự trở lại của các ngôi sao như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng bên cạnh ngoại binh mới nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Việt Nam cũng đang giữ kỷ lục Đông Nam Á với chuỗi 12 trận thắng. Thất bại gần nhất là trước Thái Lan, với tỷ số 1-2, trong trận giao hữu vào tháng 9-2024. Sau đó, thầy trò Kim Sang-sik bất bại 16 trận, với 14 chiến thắng.

HLV tuyển Malaysia đặt mục tiêu thắng tuyển Việt Nam để xua tan nỗi buồn - Ảnh 3.

HLV Cklamovski nhận thức được sức mạnh của tuyển Việt Nam nhưng cũng chia sẻ: "Đợt tập trung của tuyển Malaysia vừa qua có chất lượng chuyên môn rất tốt. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ và toàn đội chăm chỉ rèn luyện nhằm đạt điểm rơi phong độ cho trận đấu ngày mai".

Cơ hội "đòi nợ" của tuyển Việt Nam

Trước cuộc tái đấu, tương quan lực lượng giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia có sự thay đổi đáng kể và kết quả chỉ thực sự có ý nghĩa với chủ nhà

Truyền thông Malaysia dè chừng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo báo chí Malaysia, chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam mới đây chỉ là màn "khởi động" trước cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường.

Tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh đến 3 bàn không gỡ

(NLĐO) - Trong ngày ra mắt bộ đôi Hoàng Hên và Xuân Son, tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Bangladesh 3-0 tối 26-3, tạo động lực trước màn tái đấu Malaysia.

