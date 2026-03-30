HLV Kim Sang-sik tự tin hướng mục tiêu giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0

Trong buổi họp báo trước lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cho biết: "Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng, kỳ vọng là 2-0. Các cầu thủ Việt Nam đều đạt thể trạng tốt và tôi tin họ sẽ thể hiện hết khả năng trên sân vào ngày mai".

Tuyển Việt Nam chính thức giành vé sớm tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 với vị thế nhất bảng F, sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) xử Malaysia thua hai trận ở vòng loại vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Dù đã hoàn thành mục tiêu nhưng tuyển Việt Nam vẫn muốn cống hiến màn trình diễn mãn nhãn khán giả nhà khi tái đấu Malaysia trên sân nhà Thiên Trường vào ngày 31-3. Chiến lược gia Hàn Quốc khẳng định AFC xử thua Malaysia là quyết định đúng đắn nhưng ông cũng cho rằng thất bại 0-4 ở lượt đi vẫn là kết quả khó chấp nhận đối với tuyển Việt Nam.

Ông Kim hy vọng toàn đội sẽ có nhiều động lực thi đấu để hoàn thành mục tiêu đòi món nợ thua trước Malaysia ở trận lượt đi. Bên cạnh chiến thắng, HLV Kim Sang-sik cũng cho rằng việc đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 giúp các cầu thủ Việt Nam thoải mái tinh thần và ban huấn luyện cũng có điều kiện để chuẩn bị sớm cho hành trình bảo vệ "ngôi vương" tại ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 chia sẻ: "Toàn đội sẽ thi đấu hết sức, không lùi bước để có màn trình diễn tuyệt vời trên sân nhà. Kết quả thắng cũng sẽ tiếp thêm động lực để cầu thủ tự tin bước vào vòng chung kết giải đấu đẳng cấp nhất châu Á đầu năm 2027".

Tương quan lực lượng đôi bên, tuyển Việt Nam có sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau chấn thương, cùng tân binh Đỗ Hoàng Hên. Trong khi đó, Malaysia không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Tuy nhiên, HLV Kim cho rằng đoàn quân của ông cũng thiệt thòi khi thiếu vắng một số gương mặt nổi bật, như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.