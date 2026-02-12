Đoàn viên, người lao động Bệnh viện Nhân dân Gia Định đón xuân an vui

Ngày 12-2, Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định (phường Gia Định, TPHCM) tổ chức trao quà Tết cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại đơn vị.

Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động

Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định tặng quà cho 18 đoàn viên, người lao động mắc bệnh nan y, hiểm nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Bệnh viện trao quà Tết cho 61 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm quà và 300.000 đồng tiền mặt, qua đó góp phần giúp các đoàn viên thêm vững tin, yên tâm công tác và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Ban giám đốc và Công đoàn Bệnh viện trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gửi lời thăm hỏi ân cần, động viên và chúc Tết đến toàn thể đoàn viên, người lao động của bệnh viện.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải ghi nhận và đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng Ban giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Đó là nguồn động viên ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, nhân viên y tế thêm gắn bó với đơn vị, vững vàng tinh thần để tiếp tục cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt trong thời điểm Tết khi áp lực công việc vẫn luôn hiện hữu.

Ban giám khảo chấm điểm Cuộc thi Trang trí Tiểu cảnh Tết 2026

Dịp này, Công đoàn Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức trao giải cho các khoa, phòng đạt thành tích cao trong Cuộc thi Trang trí Tiểu cảnh Tết 2026 do Công đoàn Bệnh viện phát động và tổ chức. Ngoài 13 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, ban tổ chức còn trao 3 giải thưởng cho các tiểu cảnh có lượt yêu thích và chia sẻ cao nhất đăng trên trang fanpage của bệnh viện.

Hội thi đã góp phần mang đến không khí Tết ấm cúng, gần gũi cho đội ngũ nhân viên y tế , đồng thời giúp người bệnh cảm nhận được sắc xuân, sự quan tâm và sẻ chia trong những ngày điều trị tại bệnh viện.