HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn

N.Dung

(NLĐO) - Hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn thể hiện vai trò của công đoàn cơ sở, góp phần tiếp thêm động viên tinh thần cho người bệnh.

Chương trình "Chợ Tết yêu thương" và "Bữa cơm tất niên công đoàn" do Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức khai mạc sáng 3-2, tại Hà Nội nhằm chăm lo Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị.

Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Y tế tại sự kiện gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo ăn Tết

Phát huy vai trò công đoàn trong chăm lo Tết cho người bệnh

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Ông cho rằng người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo, không chỉ chịu áp lực chi phí điều trị mà còn đối mặt với gánh nặng tinh thần, đặc biệt khi Tết đến - thời điểm sum họp gia đình.

Theo ông Khang, chương trình thể hiện tư duy đổi mới của tổ chức công đoàn khi gắn nhiệm vụ chính trị với an sinh xã hội, chăm lo đoàn viên song hành với trách nhiệm cộng đồng; qua đó khẳng định vai trò công đoàn cơ sở "gần người lao động - sát người bệnh - vì lợi ích cộng đồng", biến chủ trương thành hành động cụ thể, tiếp thêm động viên cho người bệnh và đội ngũ y tế.

Ông nhấn mạnh việc tổ chức chương trình đúng dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng càng làm nổi bật tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau". Trong bối cảnh ngành y tế chịu nhiều áp lực, vai trò của công đoàn cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tăng cường phối hợp với chuyên môn, chăm lo tốt hơn đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 2.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 3.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 4.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 5.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 6.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 7.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 8.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 9.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 10.

Gian hàng gây quỹ của các khoa, phòng, góp phần mang Tết ấm đến người bệnh nghèo

Các gian hàng do nhân viên y tế phụ trách

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong dịp Tết, khi nhiều gia đình sum họp thì không ít người bệnh vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà mà còn là áp lực về sức khỏe, chi phí và những lo toan phía trước.

Từ thực tiễn đó, Bệnh viện Bạch Mai duy trì chương trình "Chợ Tết yêu thương" từ năm 2023 đến nay, hướng tới việc không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. Năm 2026, chương trình tiếp tục được tổ chức với các gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp người bệnh và người nhà.

Bữa cơm sum vầy cho bệnh nhân ung thư

Trước đó, tối 2-2, chương trình "Tết yêu thương - Cơm sum vầy" được tổ chức tại nhà ăn Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp), mang đến bữa cơm Tất niên ấm áp cho người bệnh đang điều trị nội trú.

Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 18.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 19.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 20.
Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn - Ảnh 21.

Bữa cơm Tất niên tại Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp). Ảnh: Trần Hà

Những bệnh nhân đủ sức khỏe được mời xuống nhà ăn để cùng quây quần bên mâm cơm Tết truyền thống. Với các trường hợp còn yếu, từng suất cơm nóng được nhân viên bếp ăn và tình nguyện viên trực tiếp mang đến tận giường bệnh.

PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bữa cơm tất niên đã trở thành hoạt động thường niên của bệnh viện mỗi dịp Tết đến. Theo ông, đây không chỉ là một bữa ăn mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ và các nhà tài trợ, góp phần giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm và gắn kết trong quá trình điều trị.

Hoạt động này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để người bệnh lạc quan, vững vàng trong hành trình chữa trị.

Tin liên quan

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa dành cho người lao động khó khăn

(NLĐO) - Nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa do các Công đoàn phường, xã thực hiện đã mang lại cái Tết ấm áp cho đoàn viên, lao động

Tất bật chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn đối với đoàn viên - lao động diễn ra sôi nổi ở TP HCM. Không khí xuân mới đang ngập tràn các nhà máy, công trường

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

(NLĐO) - Công đoàn xã Bình Hưng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và tiếp sức công nhân, lao động khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

người lao động công đoàn cơ sở hoàn cảnh khó khăn bệnh nhân nghèo Bệnh viện Bạch Mai chăm lo Tết gian hàng 0 đồng tết bính ngọ năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo