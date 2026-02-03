Chăm lo Tết cho bệnh nhân khó khăn

Chương trình "Chợ Tết yêu thương" và "Bữa cơm tất niên công đoàn" do Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai (Bộ Y tế) tổ chức khai mạc sáng 3-2, tại Hà Nội nhằm chăm lo Tết cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Y tế tại sự kiện gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo ăn Tết

Phát huy vai trò công đoàn trong chăm lo Tết cho người bệnh

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Ông cho rằng người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo, không chỉ chịu áp lực chi phí điều trị mà còn đối mặt với gánh nặng tinh thần, đặc biệt khi Tết đến - thời điểm sum họp gia đình.

Theo ông Khang, chương trình thể hiện tư duy đổi mới của tổ chức công đoàn khi gắn nhiệm vụ chính trị với an sinh xã hội, chăm lo đoàn viên song hành với trách nhiệm cộng đồng; qua đó khẳng định vai trò công đoàn cơ sở "gần người lao động - sát người bệnh - vì lợi ích cộng đồng", biến chủ trương thành hành động cụ thể, tiếp thêm động viên cho người bệnh và đội ngũ y tế.

Ông nhấn mạnh việc tổ chức chương trình đúng dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng càng làm nổi bật tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau". Trong bối cảnh ngành y tế chịu nhiều áp lực, vai trò của công đoàn cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tăng cường phối hợp với chuyên môn, chăm lo tốt hơn đời sống và điều kiện làm việc của cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Gian hàng gây quỹ của các khoa, phòng, góp phần mang Tết ấm đến người bệnh nghèo

Các gian hàng do nhân viên y tế phụ trách

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, trong dịp Tết, khi nhiều gia đình sum họp thì không ít người bệnh vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị. Với họ, Tết không chỉ là nỗi nhớ nhà mà còn là áp lực về sức khỏe, chi phí và những lo toan phía trước.

Từ thực tiễn đó, Bệnh viện Bạch Mai duy trì chương trình "Chợ Tết yêu thương" từ năm 2023 đến nay, hướng tới việc không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. Năm 2026, chương trình tiếp tục được tổ chức với các gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp người bệnh và người nhà.

Bữa cơm sum vầy cho bệnh nhân ung thư

Trước đó, tối 2-2, chương trình "Tết yêu thương - Cơm sum vầy" được tổ chức tại nhà ăn Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp), mang đến bữa cơm Tất niên ấm áp cho người bệnh đang điều trị nội trú.

Bữa cơm Tất niên tại Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp). Ảnh: Trần Hà

Những bệnh nhân đủ sức khỏe được mời xuống nhà ăn để cùng quây quần bên mâm cơm Tết truyền thống. Với các trường hợp còn yếu, từng suất cơm nóng được nhân viên bếp ăn và tình nguyện viên trực tiếp mang đến tận giường bệnh.

PGS-TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bữa cơm tất niên đã trở thành hoạt động thường niên của bệnh viện mỗi dịp Tết đến. Theo ông, đây không chỉ là một bữa ăn mà còn thể hiện sự đồng hành, sẻ chia của đội ngũ y bác sĩ và các nhà tài trợ, góp phần giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm và gắn kết trong quá trình điều trị.

Hoạt động này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để người bệnh lạc quan, vững vàng trong hành trình chữa trị.