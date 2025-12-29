Doanh nghiệp 34.000 lao động công bố thưởng Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Chiều 29-12, Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2, TP tỉnh Đồng Nai) công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Mức thưởng cao nhất hệ số 1,5 tháng lương/người

Theo đó, sau cuộc họp thương lượng giữa ban giám đốc và ban chấp hành Công đoàn, Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina đã chốt phương án thưởng Tết, chăm lo Tết, nâng lương năm 2026 và thông báo đến toàn thể người lao động.

Công nhân Cổ phần TKG Taekwang Vina tham gia các hoạt động vui Xuân đón Tết do công ty và Công đoàn tổ chức

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cao nhất tại công ty là 150% tương đương hệ số 1,5 tháng lương/người, áp dụng đối với người lao động làm việc trước ngày 15-1-2025.

Đối với người lao động vào làm việc từ ngày 15-1-2025 đến nay, mức thưởng dao động từ 15% đến 135% tùy thuộc vào thời điểm người lao động vào công ty làm việc. Riêng người lao động vào làm việc từ sau ngày 15-12-2025 đến 31-1-2026 được thưởng mức thấp nhất là 500.000 đồng/người

Mức tiền thưởng gồm lương căn bản mới và phụ cấp hỗ trợ sản xuất hiệu lực từ ngày 1-2026. Tiền thưởng sẽ được chuyển cho người lao động vào ngày 4-2-2026.

Tăng 350.000 đồng/người vào lương cơ bản

Đối với tăng lương tối thiểu năm 2026, công ty quyết định tăng lương 350.000 đồng/người vào lương cơ bản.

Bên cạnh đó, tăng lương cơ bản hàng năm 3% khi người lao động đến hạn nâng lương năm 2026. Về nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian nghỉ 9 ngày, từ 14-2-2026 đến 23-2-2026.

Ngoài ra, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, doanh nghiệp quyết định tăng trợ cấp nhà ở thêm 50.000 đồng/tháng kể từ tháng 1-2026.