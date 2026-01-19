HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đông Nam Bộ

Hiến máu "nóng", nhân viên y tế cứu sản phụ bị băng huyết nguy kịch

Ngọc Giang

(NLĐO) - Sản phụ băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu, được cứu sống nhờ kích hoạt cấp cứu kịp thời và nguồn máu "nóng" từ nhân viên y tế của bệnh viện

Ngày 19-1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa cứu sống sản phụ bị băng huyết sau sinh kèm rối loạn đông máu nặng, trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao. Đáng chú ý, những đơn vị máu "nóng" được hiến trực tiếp ngay tại bệnh viện bởi chính đội ngũ nhân viên y tế đã đóng vai trò then chốt, giúp ca cấp cứu thành công.

Sản phụ là chị N.T.K.T. (SN 1996, ngụ phường Vũng Tàu), nhập viện ngày 15-1 trong tình trạng chuyển dạ sinh con lần hai, thai 38 tuần. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định sản phụ có tiền sử thiếu máu nhẹ, đa ối và được theo dõi thai to, những yếu tố nguy cơ cao dẫn đến băng huyết sau sinh.

Nhân viên y tế hiến máu "nóng" cứu sản phụ băng huyết nguy kịch - Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, thăm hỏi mẹ con sản phụ N.T.K.T.

Đến 3 giờ 20 phút ngày 16-1, chị T. sinh thường một bé trai nặng 3,5 kg. Ê-kíp khoa Sản đã chủ động xử trí tích cực giai đoạn ba của cuộc chuyển dạ nhằm dự phòng băng huyết. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau sinh, sản phụ bất ngờ xuất hiện tình trạng đờ tử cung, tử cung co hồi kém, lượng máu mất ước tính khoảng 1.000 ml, diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Hoàng Phước Ba, Trưởng khoa Sản, đây là ca băng huyết sau sinh rất phức tạp, diễn tiến nhanh, kèm rối loạn đông máu. Nếu không được xử trí kịp thời và đặc biệt không có nguồn máu hỗ trợ ngay, nguy cơ sốc mất máu không hồi phục, dẫn đến tử vong là rất lớn.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt phác đồ cấp cứu băng huyết sau sinh. Nhiều biện pháp hồi sức tích cực được triển khai đồng thời như truyền dịch, đặt bóng chèn tử cung, truyền 5 đơn vị hồng cầu lắng, 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Đặc biệt, 3 đơn vị máu tươi được hiến trực tiếp ngay tại bệnh viện từ nhân viên khoa Sản và nguồn "ngân hàng máu sống" đã kịp thời bổ sung cho sản phụ trong thời điểm then chốt.

Hiện sức khỏe sản phụ đã ổn định, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn bình thường và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại khoa Sản.

Tin liên quan

Thông tin mới vụ nam thanh niên đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

Thông tin mới vụ nam thanh niên đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

(NLĐO)- Chỉ sau thời gian ngắn đăng thông báo tìm người thân trên mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã liên hệ được với gia đình nam thanh niên

Mở rộng quy mô, phát triển chuyên khoa mũi nhọn cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

(NLĐO)- 8 bệnh viện tại TP HCM sẽ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật và quản trị cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Cận cảnh bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi cũ chờ ngày hồi sinh

(NLĐO) - Sau khi chuyển sang cơ sở mới, hai bệnh viện Bà Rịa và Lê Lợi (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị bỏ hoang nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng

hiến máu hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa nhân viên y tế cấp cứu kịp thời bệnh viện Vũng Tàu đông máu rối loạn đông máu băng huyết
