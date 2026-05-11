Doanh nghiệp được "bật đèn xanh" lập quỹ đào tạo nhân lực

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp, với điểm nhấn là trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển kỹ năng cho người lao động.

Theo dự thảo, Quỹ đào tạo nhân lực do doanh nghiệp tự quyết định thành lập, nhằm bảo đảm hoạt động giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được duy trì thường xuyên, đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh. Đối tượng trích lập là các doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật.

Nguồn hình thành quỹ chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế; mức trích lập hằng năm do doanh nghiệp tự quyết định, phù hợp kế hoạch đào tạo. Riêng doanh nghiệp nhà nước, mức trích tối đa không quá 1% lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, quỹ có thể tiếp nhận tài trợ hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đề xuất lập Quỹ đào tạo nhân lực, doanh nghiệp được tự chủ trích lập

Quỹ được sử dụng cho nhiều nội dung như đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợ học tập nâng cao trình độ; chi trả chi phí giảng dạy, tài liệu, thiết bị, thực hành; đánh giá kỹ năng nghề theo chuẩn doanh nghiệp hoặc chuẩn quốc gia.

Đồng thời, doanh nghiệp có thể sử dụng quỹ để tài trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cấp học bổng, hỗ trợ cơ sở vật chất, xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu.

Đáng chú ý, các khoản chi đào tạo phải được quy định cụ thể trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính minh bạch và kiểm soát.

Việc quản lý, sử dụng quỹ phải được quy định trong điều lệ hoặc quy chế nội bộ và thực hiện hạch toán theo quy định của pháp luật kế toán.

Dự thảo cũng đưa ra cơ chế khuyến khích: doanh nghiệp trích lập quỹ và sử dụng tối thiểu 70% số quỹ hằng năm cho hoạt động đào tạo sẽ được Nhà nước xem xét tôn vinh, khen thưởng. Tiêu chí, hình thức khen thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính sách này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy doanh nghiệp chủ động đầu tư dài hạn cho người lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt.