AI 365

Doanh nghiệp hàng đầu Châu Âu "bắt tay" lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền

Dương Ngọc

(NLĐO)- Dassault Systèmes hợp tác với các công ty hàng đầu Châu Âu lập Liên minh công nghiệp công nghệ chủ quyền Châu Âu thúc đẩy Châu Âu số có chủ quyền

Dassault Systèmes đã hợp tác với 11 công ty tại châu Âu để thành lập Liên minh Công nghiệp Công nghệ Chủ quyền Châu Âu (European Sovereign Tech Industry Alliance - ESTIA), một liên minh mới nhằm thúc đẩy tương lai số có chủ quyền tại châu Âu.

ESTIA cam kết xây dựng một cách tiếp cận phối hợp ở cấp độ châu Âu, qua đó chủ động thúc đẩy chủ quyền của Liên minh Châu Âu cũng như sự phát triển của các giải pháp công nghệ và dịch vụ số của châu Âu trong các lĩnh vực điện toán đám mây, dịch vụ số và công nghệ. Bên cạnh Dassault Systèmes, các đối tác sáng lập của liên minh bao gồm: A1 Digital, Airbus, Deutsche Telekom, evroc, OpenNebula Systems, Orange, OVHcloud, Post Luxembourg, Schwarz Digits, Sopra Steria và Telecom Italia.

Với vai trò đồng sáng lập ESTIA, Dassault Systèmes, công ty tiên phong trong đổi mới công nghệ số hơn 40 năm qua, khẳng định tham vọng trở thành nhà vận hành dịch vụ đám mây hàng đầu, đáng tin cậy và bền vững. Thương hiệu OUTSCALE của công ty là dịch vụ đám mây đầu tiên đạt chứng nhận bảo mật cao nhất tại châu Âu, trở thành đối tác chiến lược về tuân thủ quy định cho các ngành công nghiệp chịu sự quản lý nghiêm ngặt và khu vực công, nơi dữ liệu nhạy cảm được ưu tiên bảo vệ hàng đầu.

Đảm bảo niềm tin, tính minh bạch và khả năng thích ứng lâu dài trong thị trường điện toán đám mây châu Âu là điều cần thiết đối với người dân, khu vực công và các doanh nghiệp; đây cũng là điều kiện tiên quyết cho năng lực cạnh tranh và an ninh của châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay châu Âu đang đối mặt với sự phụ thuộc lớn vào các công nghệ đám mây.

ESTIA được thành lập nhằm hỗ trợ và nuôi dưỡng một ngành công nghệ EU có khả năng đổi mới, mở rộng năng lực cạnh tranh và nâng cao tính độc lập. Các nhà sáng lập ESTIA đã cam kết hợp tác cùng các bên liên quan trong EU để hiện thực hoá mục tiêu chủ quyền số thông qua việc xây dựng định nghĩa pháp lý rõ ràng về "đám mây có chủ quyền" cũng như thúc đẩy chính sách mua sắm công mang tính chiến lược nhằm hỗ trợ các dịch vụ đám mây có chủ quyền của EU trở thành nền tảng xử lý dữ liệu nhạy cảm cho khách hàng chủ lực.

ESTIA sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026.

Tin liên quan

Nền tảng số tăng tốc tích hợp AI

Nền tảng số tăng tốc tích hợp AI

Tích hợp công cụ AI vào hệ thống giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, tối ưu quy trình quản lý và cá nhân hóa gợi ý sản phẩm

Chọn mô hình tài sản số nào trong trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam?

(NLĐO) - Kinh nghiệm từ các mô hình trung tâm tài chính quốc tế cho thấy yếu tố quyết định thành công không nằm ở ưu đãi thuế hay vị trí địa lý.

TP HCM hướng tới siêu đô thị số, đẩy mạnh hợp tác với châu Âu

(NLĐO)- TP HCM mong muốn hợp tác với ngân hàng, các định chế tài chính của EU để thu hút nguồn vốn chất lượng cao, đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ cao...

