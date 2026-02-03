HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Doanh nghiệp khai thác vàng, bạc lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao trong năm 2025?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tổng công ty Khoáng sản ước tính sản lượng khai thác các sản phẩm chủ yếu năm 2025 như đồng tấm 31.200 tấn; vàng: 918 kg,…

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, Tổng công ty Khoáng sản – TKV (Vimico, mã chứng khoán: KSV) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 3.549 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 631 tỉ đồng, tăng tới 164%.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Vimico đạt khoảng 14.400 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.000 tỉ đồng, tăng 64%, đồng thời xác lập mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng mạnh của giá bán nhiều kim loại chủ lực cùng sản lượng tiêu thụ cải thiện.

Trong năm qua, giá đồng tấm đạt bình quân 262,2 triệu đồng/tấn, tăng 32 triệu đồng/tấn so với năm trước. Giá vàng đạt 2,55 tỉ đồng/kg, tăng gần 756 triệu đồng/kg, trong khi sản lượng vàng tiêu thụ tăng thêm 25 kg. Đối với bạc, giá bán tăng 4,3 triệu đồng/kg, lên mức 22,2 triệu đồng/kg; sản lượng tiêu thụ tăng 85 kg. Giá kẽm thỏi đạt 74,8 triệu đồng/tấn, tăng 4,9 triệu đồng/tấn, với sản lượng tiêu thụ tăng thêm 29 tấn.

Giá vàng năm 2025 tăng sốc , Tổng công ty Khoáng sản đã bán ra bao nhiêu vàng? - Ảnh 1.

Sản phẩm vàng của Vimico

Bên cạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính của Vimico cũng ghi nhận nhiều điểm tích cực. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp nắm giữ gần 450 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, qua đó thu về hơn 10,3 tỉ đồng tiền lãi, cao gấp 3,5 lần so với năm trước.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2026 tổ chức vào giữa tháng 12-2025, lãnh đạo Vimico cho biết các dây chuyền công nghệ vận hành ổn định, bảo đảm cung ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất trong cả năm. Hầu hết các sản phẩm đạt kế hoạch đề ra, ngoại trừ phôi thép đạt thấp do nhu cầu thị trường và giá bán giảm.

Sản lượng ước tính của một số sản phẩm chủ yếu gồm: tinh quặng đồng quy 25%Cu đạt 64.260 tấn; đồng tấm 31.200 tấn; vàng 918 kg. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhận định bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, do giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, thị trường khoáng sản diễn biến khó lường, cùng với điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu và hàm lượng quặng suy giảm.

Vimico là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), hoạt động trong lĩnh vực khai thác, tuyển luyện và chế biến các khoáng sản kim loại màu và kim loại quý hiếm như đồng, kẽm, chì, vàng, bạc. Doanh nghiệp hiện cũng đang quản lý, khai thác mỏ Đông Pao – mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn nhất cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV hiện giao dịch quanh mức 197.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 98% so với đầu năm 2026. Dù vậy, so với mức đỉnh khoảng 300.000 đồng/cổ phiếu, thị giá hiện tại đã giảm khoảng 34%.


vàng SJC giá vàng vàng đào vàng vimico
