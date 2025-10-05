Doanh nghiệp nói về phương án lương tối thiểu tăng 7,2%

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu mà Bộ Tư pháp đang thẩm định, mức lương tối thiểu được Bộ Nội vụ đề xuất tăng 7,2% so với mức hiện hành.

Cụ thể, vùng I có mức 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng. Thời điểm dự kiến áp dụng mức lương tối thiểu mới là từ ngày 1-1-2026.

Trước đó, góp ý cho dự thảo Nghị định, Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng mức tăng 7,2% là quá cao so với điều kiện chỉ trả thực tế của nhiều doanh nghiệp bởi các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 93,2% tổng số doanh nghiệp của ngành).

Việc tuân thủ quy định tăng lương tối thiểu với mức 7,2% thực sự là áp lực đối với các doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến tạo việc làm mới.

Dự kiến người lao động được điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2026



Mặt khác, hiện tại ngành dệt may dành trên 85% năng lực sản xuất cho xuất khẩu, trong khi môi trường kinh doanh của thế giới liên tục biến động, khó lường, làm tăng chi phí nhiên liệu, vận chuyển... Vì vậy, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị tăng tối đa 6,5% để vừa cải thiện thu nhập cho những người lao động giản đơn làm việc trong điều kiện lao động bình thường, vừa giúp cho doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tăng chi phí khi tăng lương tối thiểu vùng và các khoản trích nộp bảo hiểm và kinh phí công đoàn tăng theo.

Còn theo Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam việc áp dụng mức tăng 7,2% ngay từ ngày 1-1-2026 có thể gây áp lực với một số ngành, đặc biệt là các ngành, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động giản đơn. Do đó, Hiệp hội đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu thành lập thêm một phương án về lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tăng bình quân 4% áp dụng từ ngày 1-6-2026 đến 30-5-2026; Giai đoạn 2 tăng bình quân 3,2% áp dụng từ 1-6-2026 đến 31-12-2026.

Đánh giá tác động của việc điều chỉnh lương tối thiểu, Bộ Nội vụ cho rằng nếu điều chỉnh theo phương án nêu trên, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu tính đến hết năm 2026.

Việc thực hiện điều chỉnh từ ngày 1-1-2026, theo Bộ Nội vụ là để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện. Đa số các quốc gia lựa chọn thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính để tạo thuận tiện cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ đó cải thiện thêm tiền lương cho người lao động (tính trước một phần CPI của năm 2026 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ đầu năm).

Phương án này đã tính toán đến bối cảnh kinh tế, xã hội và mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,5% - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,1% - 1,2%).

Bên cạnh đó, mức điều chỉnh cũng có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, với mục tiêu vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ Nội vụ, đa phần doanh nghiệp đã trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu dự kiến. Do đó, khi thực hiện mức lương tối thiểu mới chủ yếu chủ yếu chỉ làm tăng chi phí đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và khoản chênh lệch tiền lương chi trả đối với nhóm người lao động hiện nay đang hưởng lương thấp hơn mức lương tối thiểu mới.