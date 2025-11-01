HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Doanh nghiệp phải trả khoản tiền đóng BHXH cho người lao động đang hưởng lương hưu

MAI CHI

(NLĐO) - Mức chi trả tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật

Ngày 1-11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng BHXH TP HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT cho doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.

Doanh nghiệp phải trả khoản tiền đóng BHXH cho người lao động đang hưởng lương hưu - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp tham gia hội nghị

Tại hội nghị, hơn 200 đại diện doanh nghiệp đã được phổ biến các quy định, chính sách BHXH, BHYT thực hiện từ ngày 1-7-2025 và những lưu ý trong quá trình thực hiện chính sách trong thực tiễn. Chẳng hạn như những thay đổi của chế độ BHXH một lần, điều kiện hưởng lương hưu theo quy định mới; giải quyết chế độ tai nạn lao động trên đường đi làm hoặc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động; việc hưởng chế độ của lao động nữ nghỉ việc trước thời điểm sinh con hay đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản; người lao động nghỉ ốm trong thời gian nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương giải quyết chế độ ốm đau thế nào …

Bên cạnh đó, BHXH TP cũng đã giải đáp về vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.

Doanh nghiệp phải trả khoản tiền đóng BHXH cho người lao động đang hưởng lương hưu - Ảnh 2.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi cho BHXH TP HCM

Trước băn khoăn của doanh nghiệp về việc từ ngày 1-7, người sử dụng lao động có phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đang hưởng lương hưu hay không? Nếu không thì có phải trả khoản tiền tương ứng với khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN vào lương cho người lao động?..., đại diện BHXH TP HCM cho hay theo quy định của pháp luật hiện hành, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

chế độ hưu trí người lao động BHXH hưởng lương hưu thai sản
