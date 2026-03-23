Doanh nghiệp siết tuyển dụng, thị trường việc làm bước vào giai đoạn “khó tính”

Adecco Việt Nam vừa công bố Báo cáo Hướng dẫn lương Việt Nam 2026. Theo đó, thị trường lao động đang bước vào giai đoạn ổn định nhưng thận trọng, với xu hướng tuyển dụng chọn lọc và người lao động cân nhắc kỹ hơn khi chuyển việc.

Ổn định và có chọn lọc

Theo báo cáo, năm 2025 kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực với GDP đạt 8,02%, trong đó khu vực dịch vụ và công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính. Hoạt động xuất khẩu tăng 17%, góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng chung dù thị trường vẫn có những điều chỉnh nhất định.

Trong bối cảnh đó, thị trường lao động không còn tăng trưởng "nóng" mà chuyển sang trạng thái ổn định và có chọn lọc. Doanh nghiệp ưu tiên tối ưu hiệu quả, tập trung tuyển dụng các vị trí then chốt, đặc biệt là ứng viên có kinh nghiệm, có thể thích nghi nhanh và tạo giá trị ngay. Nhu cầu đối với nhân sự trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và quản lý vẫn duy trì ở mức cao.

Doanh nghiệp ngày càng khắt khe trong tuyển dụng

Kết quả khảo sát hơn 10.000 người lao động, chủ yếu ở cấp trung và cấp cao, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét sang môi trường làm việc bền vững và lấy con người làm trung tâm. Trong đó, sức khỏe tinh thần trở thành yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả công việc, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng đối với nguy cơ kiệt sức và áp lực nghề nghiệp.

Về thu nhập, mức tăng lương trong năm 2025 nhìn chung khá thận trọng. Có tới 33% người được hỏi cho biết thu nhập không thay đổi, trong khi chỉ 18% ghi nhận mức tăng trên 10%, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy vậy, bước sang năm 2026, kỳ vọng tăng lương vẫn ở mức cao khi 38% người lao động mong đợi mức tăng trên 10%, cho thấy lương thưởng tiếp tục là yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân nhân sự.

Xu hướng nhân sự năm 2026

Đáng chú ý, tâm lý người lao động cũng có sự thay đổi. Khoảng 62% cho biết có ý định tìm kiếm cơ hội mới, nhưng xu hướng chuyển việc trở nên thận trọng hơn. Môi trường làm việc và các mối quan hệ nội bộ tiếp tục là yếu tố giữ chân nhân sự, với 72% hài lòng với đồng nghiệp và 60% hài lòng với cấp quản lý trực tiếp.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc ngày càng phổ biến. Người lao động đang chủ động sử dụng các công cụ AI để nâng cao hiệu suất và hỗ trợ ra quyết định. Có tới 73% người tham gia khảo sát tin rằng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ họ phát triển các kỹ năng liên quan đến AI trong thời gian tới.

Dự báo năm 2026, kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 9% nhờ dòng vốn đầu tư nước ngoài, phát triển hạ tầng và sự mở rộng của các ngành kinh tế chủ lực. Trong bối cảnh đó, nhu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng số và khả năng thích ứng sẽ tiếp tục gia tăng.

Các chuyên gia nhận định doanh nghiệp cần cân bằng giữa mục tiêu hiệu quả ngắn hạn và chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn. Về phía người lao động, việc chủ động nâng cao kỹ năng số, mở rộng năng lực đa lĩnh vực và duy trì học hỏi liên tục sẽ là chìa khóa để nắm bắt cơ hội trong thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.