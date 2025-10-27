HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư hạng mục BOT sân bay Phan Thiết

Trường Nguyên - Châu Tỉnh

(NLĐO) - HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất dừng chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT tại Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết.

Ngày 27-10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đã thông qua Nghị quyết, thống nhất dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT.

Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư hạng mục BOT sân bay Phan Thiết - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết. Ảnh: Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2014, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức BOT và dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, với quy mô dự án sân bay cấp 4C, tổng mức đầu tư gần 1.694 tỉ đồng.

Năm 2025, Cảng hàng không Phan Thiết được đưa vào danh mục công trình quốc phòng sử dụng lưỡng dụng thuộc sân bay Phan Thiết. Tuy nhiên đã qua 9 năm từ khi dự án triển khai và ký kết hợp đồng BOT, dự án này chỉ mới được thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, chưa triển khai xây dựng.

Theo quy hoạch mới, sân bay Phan Thiết được quy hoạch là cảng hàng không quốc nội cấp 4E, là sân bay dùng chung dân dụng – quân sự với 1 đường băng cất hạ cánh dài 3.050 m, nhà ga hành khách có công suất 2 triệu hành khách/năm. Do đó, quy hoạch được phê duyệt trước đây của dự án này (cấp 4C) đã không còn phù hợp với quy hoạch mới (cấp 4E).

Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư hạng mục BOT sân bay Phan Thiết - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong một lần khảo sát đường băng sân bay Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để làm cơ sở trình HĐND xem xét và thông qua nghị quyết này.


Tin liên quan

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết đang chuẩn bị bước vào giai đoạn “khởi động lại” với những quyết sách mới về hình thức đầu tư

Rõ thẩm quyền, sớm tái khởi động hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

(NLĐO) – Xác định thẩm quyền hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng, sẽ mở đường để dự án sớm tái khởi động

Đề nghị tái khởi công dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 19-8

(NLĐO) - Dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được đề nghị tái khởi công với sự đề xuất đầu tư của công ty con thuộc Sun Group

Lâm Đồng dự án BOT dự án chậm tiến độ sân bay Phan Thiết
