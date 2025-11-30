Tháo nút thắt BOT, mở đường triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng có kết luận quan trọng, yêu cầu khẩn trương thanh lý dứt điểm hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) trước đây, cùng với các chi phí liên quan của dự án Sân bay Phan Thiết.

Đây là động thái then chốt, giải quyết triệt để những vướng mắc tồn đọng kéo dài, tạo tiền đề cho việc triển khai phần còn lại của dự án lưỡng dụng chiến lược này.

Song song với việc chấm dứt hợp đồng BOT, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết



Việc chuyển sang hình thức đấu thầu đảm bảo sự chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quốc phòng - an ninh cho sân bay lưỡng dụng.

Quyết định này thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Lâm Đồng trong việc xúc tiến dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là việc chốt chủ trương đầu tư cho hạng mục dân dụng (nhà ga, hạ tầng hàng không dân dụng).

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan để quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Hạng mục quân sự cảng hàng không Phan Thiết đã xây dựng hoàn chỉnh, chuẩn bị khánh thành

Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tài chính về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng (xây dựng tại phường Mũi Né, Lâm Đồng).

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, với phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với quy định của luật Đầu tư năm 2020.

Ngày 23-9-2025, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9014 hướng dẫn HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết - hạng mục dân dụng.

Hạng mục dân dụng của dự án Cảng hàng không Phan Thiết từng được một công ty thành viên của Sun Group gửi văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất được đầu tư vào tháng 7-2025.