Tháo nút thắt BOT, mở đường triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tháo nút thắt BOT, mở đường triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu thanh lý dứt điểm hợp đồng BOT và chuyển sang đấu thầu, tạo nền tảng để triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng có kết luận quan trọng, yêu cầu khẩn trương thanh lý dứt điểm hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) trước đây, cùng với các chi phí liên quan của dự án Sân bay Phan Thiết.

Đây là động thái then chốt, giải quyết triệt để những vướng mắc tồn đọng kéo dài, tạo tiền đề cho việc triển khai phần còn lại của dự án lưỡng dụng chiến lược này.

Song song với việc chấm dứt hợp đồng BOT, Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tháo nút thắt BOT, mở đường triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết

Việc chuyển sang hình thức đấu thầu đảm bảo sự chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quốc phòng - an ninh cho sân bay lưỡng dụng.

Quyết định này thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Lâm Đồng trong việc xúc tiến dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là việc chốt chủ trương đầu tư cho hạng mục dân dụng (nhà ga, hạ tầng hàng không dân dụng).

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan để quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Tháo nút thắt BOT, mở đường triển khai hạng mục dân dụng Sân bay Phan Thiết - Ảnh 2.

Hạng mục quân sự cảng hàng không Phan Thiết đã xây dựng hoàn chỉnh, chuẩn bị khánh thành

Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tài chính về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng (xây dựng tại phường Mũi Né, Lâm Đồng).

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, với phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với quy định của luật Đầu tư năm 2020.

Ngày 23-9-2025, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9014 hướng dẫn HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết - hạng mục dân dụng.

Hạng mục dân dụng của dự án Cảng hàng không Phan Thiết từng được một công ty thành viên của Sun Group gửi văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất được đầu tư vào tháng 7-2025.

Tin liên quan

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị dừng BOT, đấu thầu chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết đang chuẩn bị bước vào giai đoạn “khởi động lại” với những quyết sách mới về hình thức đầu tư

Rõ thẩm quyền, sớm tái khởi động hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

(NLĐO) – Xác định thẩm quyền hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng, sẽ mở đường để dự án sớm tái khởi động

Đề nghị tái khởi công dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết vào ngày 19-8

(NLĐO) - Dự án Hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết được đề nghị tái khởi công với sự đề xuất đầu tư của công ty con thuộc Sun Group

Lâm Đồng Mũi Né Sun Group sân bay Phan Thiết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo