Doanh nghiệp tố rào chắn công trình cầu đi bộ ở trung tâm TPHCM bị rạch rách, vẽ bậy

Ngày 5-5, Công an phường Sài Gòn, TPHCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) về việc phá hoại tài sản.

Vụ việc xảy ra tại công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, đoạn dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Phần tôn bị vẽ graffiti,

Hiện Công an phường Sài Gòn đang phối hợp với các lực lượng liên quan truy xét để làm rõ thông tin này.

Theo Nutifood (đơn vị tài trợ dự án), ngày 24-4, doanh nghiệp nhận được thông tin hệ thống rào chắn của công trình cầu đi bộ đang xây dựng bị rạch rách, phần tôn bị vẽ graffiti.

Đến hiện tại, Nutifood vẫn giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Công trình cầu đi bộ nối phường Sài Gòn - An Khánh được khởi công sáng 29-3, dự kiến hoàn thành sau một năm

Cầu đi bộ dài 720 m, rộng 6-11 m, tĩnh không 10 m, cầu vượt sông Sài Gòn với khẩu độ 187 m để tạo không gian thông thoáng cho tàu thuyền qua lại. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Một đoạn rào chắn khoảng 100 m bị rạch rách, vẽ graffiti.



