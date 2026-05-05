Tạm giữ 12 xe ba gác ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức

Ngày 5-5, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) vừa phối hợp Công an phường Tam Bình tạm giữ 12 xe ba gác tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Xe ba gác vi phạm trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ.

Lúc 8 giờ cùng ngày, tổ công tác thực hiện kiểm tra xe ba gác, xe không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình. Qua kiểm tra, 12 xe ba gác không có giấy tờ đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Theo Phòng CSGT, tại các tuyến đường ở TPHCM, xe không đèn, không còi, khung sườn hoen gỉ chở theo hàng hóa cồng kềnh, nhất là các vật liệu như tôn, sắt thép, đất đá… từ lâu đã trở thành "nỗi khiếp sợ" thường trực của người đi đường.

Nỗi lo này xuất phát từ việc các tấm tôn dài, sắc nhọn hoặc thanh sắt thép vượt quá kích thước cho phép, không được che chắn cẩn thận trên xe, khi di chuyển trên đường trở thành những "máy chém di động", đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Đội CSGT Rạch Chiếc quyết xử lý xe ba gác vi phạm.

Nhiều tài xế xe ba gác cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, ngang nhiên lưu thông vào các tuyến đường cấm, khu vực cấm hoặc đi ngược chiều. Ngoài ra, việc dừng, đỗ xe tùy tiện, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bốc xếp hàng hóa gây cản trở giao thông,...

Phòng CSGT Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các loại xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật (xe mù, xe mờ) và xe ba bánh, xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên các tuyến đường.



