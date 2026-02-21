Điểm nóng xung đột ngày 21-2: Ông Donald Trump tuyên bố "nóng", Iran nói "không có tối hậu thư"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 21-2: Ông Donald Trump tuyên bố "nóng", Iran nói "không có tối hậu thư"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang xem xét ra lệnh tấn công phủ đầu nhằm buộc Iran nhượng bộ.

Báo The Telegraph hôm 20-2 tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công mang tính "cảnh cáo" nhắm vào Iran.

Hành động quân sự này được triển khai với mục đích ép Tehran ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân. Với tối hậu thư có thời hạn 10-15 ngày, ông Trunp đe dọa nhà cầm quyền Iran: "Hoặc ký thỏa thuận, hoặc điều tồi tệ sẽ ập tới".

Sắp hết kiên nhẫn, ông Trump dọa trút "bão lửa" xuống Iran - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ và Iran phải đạt một thỏa thuận có ý nghĩa. Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình tổ chức ở Washington - Mỹ ngày 19-2 (giờ địa phương), ông Donald Trump khẳng định: "Thế giới sẽ sớm biết liệu Mỹ và Iran có thể thỏa thuận trong 10 ngày tới hay không. Chúng ta cần một thỏa thuận thực chất, nếu không, những điều rất tồi tệ sẽ xảy ra".

Tuy nhiên, chia sẻ với báo The Wall Street Journal, nhiều quan chức Mỹ cho hay đợt không kích đầu tiên có thể diễn ra vài ngày tới, nhắm trực tiếp đến căn cứ quân sự hoặc cơ quan chính phủ Tehran.

Theo một cố vấn tổng thống ở Nhà Trắng, ông Donald Trump đã hết kiên nhẫn. Vì thế, khả năng ông ra lệnh tấn công Iran là rất cao. Chính tổng thống Mỹ ngày 20-2 khi trả lời câu hỏi liệu ông có đang xem xét không kích hạn chế nhằm tạo thêm áp lực cho Iran hay không cũng đáp rằng: "Có thể nói là tôi đang cân nhắc điều đó".

Sắp hết kiên nhẫn, ông Trump dọa trút "bão lửa" xuống Iran - Ảnh 2.

Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei khẳng định Iran sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công. Ảnh: Shutterstock

Theo The Wall Street Journal, sau đòn tấn công đầu, nếu Iran vẫn không nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ, Washington sẽ tiến hành một chiến dịch quy mô hơn - ngoài xóa sổ chương trình hạt nhân còn nhằm lật đổ chính quyền Tehran hiện tại.

Nhiều nguồn tin quốc phòng cho rằng hạm đội khổng lồ của Mỹ đã sẵn sàng "khai hỏa" khi có lệnh. Cụ thể, quân đội Mỹ hoàn tất việc dàn trận quanh lãnh thổ Iran; họ đã đủ năng lực triển khai tấn công ngay từ ngày 21-2.

Tại Trung Đông, quân đội Mỹ hiện diện với sức mạnh được cho là "vô cùng khủng khiếp" với hai cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (đã trực sẵn) và USS Gerald R. Ford (đã qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải trong ngày 20-2).

USS Gerald R. Ford dự kiến đến phía Đông Địa Trung Hải trong vòng 3 ngày tới và sẽ vào vị trí có thể làm bệ phóng không kích Iran cũng như bảo vệ Israel một khi Iran trả đũa.

Về hàng không mẫu hạm, hơn 50 chiến đấu cơ tăng cường cùng nhiều máy bay tiếp dầu trên không có thể tác chiến bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy, đồng minh Israel điều động hơn 200 máy bay chiến đấu tối tân hỗ trợ Mỹ.

Sắp hết kiên nhẫn, ông Trump dọa trút "bão lửa" xuống Iran - Ảnh 3.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đã qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải trong ngày 20-2. Ảnh: X

Sắp hết kiên nhẫn, ông Trump dọa trút "bão lửa" xuống Iran - Ảnh 4.

Tàu sân bay Mỹ áp sát lãnh thổ Iran. Ảnh: CBS News

Ngày 20-2, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này sẽ gửi dự thảo thỏa thuận hạt nhân cho Mỹ trong vòng 2-3 ngày tới. Nói với kênh MS Now của Mỹ, ông Araghchi bác bỏ thời hạn 10-15 ngày mà ông Donald Trump đưa ra là "tối hậu thư".

"Không có tối hậu thư nào cả. Chúng tôi chỉ đang đàm phán để làm sao đạt được thỏa thuận nhanh chóng. Và thỏa thuận nhanh chóng là điều mà cả hai bên mong muốn lúc này" - ông nhấn mạnh.

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư "tối đa" cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư "tối đa" cho Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 10 đến 15 ngày là đủ để đưa ra quyết định liệu có tấn công Iran hay không.

"Sát thủ ven bờ" của Iran đón lõng tàu sân bay Mỹ?

(NLĐO) – Tàu ngầm mini lớp Ghadir của Iran trở thành biến số đáng ngại với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động gần hải phận nước này.

Tổng thống Donald Trump cam kết chi 10 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình

(NLĐO) - Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến nguồn ngân sách và kế hoạch phân bổ chi tiết của khoản tiền Tổng thống Donald Trump đã cam kết.

Trung Đông Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo