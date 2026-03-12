HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Doanh nghiệp TPHCM ứng phó tác động từ căng thẳng Trung Đông

Huỳnh Như

(NLĐO) - Căng thẳng Trung Đông bắt đầu ảnh hưởng hoạt động doanh nghiệp tại TPHCM; một số đơn vị phải điều chỉnh sản xuất, kéo dài thời gian giao hàng.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TPHCM (HEPZA) vừa thông tin về tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang bắt đầu tác động đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của một số doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, dù mức độ ảnh hưởng hiện chưa lan rộng.

Doanh nghiệp TPHCM bị tác động bởi căng thẳng Trung Đông - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM bị ảnh hưởng do căng thẳng Trung Đông

Thông tin được HEPZA đưa ra sau khi khảo sát nhanh 231 doanh nghiệp trong các khu chế xuất, khu công nghiệp về tác động của tình hình địa chính trị Trung Đông đối với hoạt động sản xuất.

Theo kết quả khảo sát, trong ngắn hạn, một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, chuỗi cung ứng linh kiện, nguyên - nhiên - vật liệu cũng như thị trường tiêu thụ có thể chịu tác động rõ hơn.

Nguyên nhân là nhiều doanh nghiệp đang nhập khẩu linh kiện, nguyên vật liệu từ Trung Đông và châu Âu qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực, các tuyến vận chuyển phải thay đổi, nhiều tàu phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), làm kéo dài thời gian vận chuyển thêm khoảng 3-4 tuần, đồng thời phát sinh thêm chi phí logistics.

Khảo sát cho thấy trong tổng số 231 doanh nghiệp phản hồi, có 52 doanh nghiệp (chiếm 22,5%) đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất để ứng phó với việc chi phí nhiên liệu, logistics và nguyên vật liệu tăng cao. Trong đó, khu vực Bình Dương (trước khi hợp nhất địa giới) ghi nhận 25 doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu có 14 doanh nghiệp và khu vực TPHCM có 13 doanh nghiệp.

Ngoài ra, 27 doanh nghiệp (tương đương 11,7% số doanh nghiệp tham gia khảo sát) cho biết tiến độ giao hàng bị kéo dài trên 10 ngày. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí logistics tăng mạnh, tại một số tuyến vận tải tăng hơn 30%, cùng với việc thay đổi hành trình vận chuyển.

