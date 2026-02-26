Lao động TPHCM nhanh chóng ổn định sau Tết, tỉ lệ trở lại đạt 95%

Chiều 26-2, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, ông Đoàn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở Nội vụ TPHCM, cho biết đến hết ngày 25-2-2026 (mùng 9 tháng Giêng), khoảng 95% người lao động trên địa bàn đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Đoàn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Việc làm và An toàn lao động, Sở Nội vụ TPHCM, thông tin tại họp báo

Bảo đảm kế hoạch sản xuất không bị gián đoạn

Theo ông Đoàn Văn Khoa Khoa, tỉ lệ này cho thấy thị trường lao động duy trì được sự ổn định tương đối ngay sau kỳ nghỉ dài ngày. Một số doanh nghiệp đã linh hoạt cho lao động xa quê kéo dài thời gian nghỉ bằng cách kết hợp nghỉ Tết với phép năm.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn chủ động triển khai chính sách "giữ chân đầu năm" như lì xì, thưởng ngày làm việc đầu xuân, hỗ trợ chi phí đi lại… nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất không bị gián đoạn.

Doanh nghiệp tại TPHCM lì xì, thưởng đầu năm để khuyến khích người lao động quay lại làm việc đúng kế hoạch

Dù vậy, tỉ lệ thiếu hụt lao động sau Tết vẫn ở mức khoảng 5%. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận lao động ở các tỉnh chưa quay lại TPHCM, tiếp tục nghỉ thêm hoặc tìm việc tại quê nhà và các địa phương lân cận. Một số khác chủ động chuyển sang doanh nghiệp có mức lương, phúc lợi và điều kiện làm việc tốt hơn, tạo ra sự dịch chuyển cục bộ ở một số ngành.

Hơn 59.000 cơ hội việc làm chờ người lao động

Thống kê nhu cầu tuyển dụng sau Tết cho thấy toàn thành phố cần khoảng 59.481 vị trí việc làm. Cơ cấu tuyển dụng phản ánh rõ đặc điểm thị trường lao động TPHCM khi nhóm lao động giản đơn chiếm tỉ lệ cao nhất (39,82%), tiếp đến là công nghiệp chế biến – kỹ thuật (23,23%) và thương mại – dịch vụ – logistics (8,99%).

Ở phân khúc lao động có chuyên môn, các nhóm ngành tài chính – kế toán – bất động sản chiếm 6,34%; hành chính – pháp luật – quản trị 4,83%; giáo dục – xã hội 2,64%; công nghệ thông tin – truyền thông 1,89%; y tế – chăm sóc sức khỏe 0,31%.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM sau Tết

Hiện có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM với hơn 36.807 vị trí cần tuyển trên 3 khu vực của thành phố. Đáng chú ý, khoảng 65% nhu cầu hướng đến lao động có chuyên môn kỹ thuật hoặc có kinh nghiệm làm việc. Phần còn lại, doanh nghiệp sẵn sàng tuyển và đào tạo nội bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất – kinh doanh.

Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% tổng nhu cầu tuyển dụng tại trung tâm, tập trung nhiều ở các khu công nghiệp thuộc khu vực Bình Dương (cũ). Điều này cho thấy khu vực sản xuất vẫn là "đầu tàu" về nhu cầu nhân lực sau Tết.

Giữ người sau Tết: Bài toán dài hơi của doanh nghiệp

Đại diện Sở Nội vụ TPHCM nhìn nhận sau Tết thường xuất hiện tình trạng biến động lao động cục bộ. Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng rõ nét, doanh nghiệp muốn giữ chân người lao động không thể chỉ dựa vào tiền lương mà cần một chiến lược toàn diện hơn.

Theo đó, doanh nghiệp cần xây dựng chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp phù hợp với mặt bằng thị trường, đồng thời có chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc, nhất là lao động từ các tỉnh xa.

Điều kiện làm việc an toàn, chính sách phúc lợi đầy đủ là “điểm cộng” giúp doanh nghiệp ổn định nhân sự sau kỳ nghỉ Tết

Bên cạnh yếu tố thu nhập, việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, bảo đảm đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định cũng đóng vai trò quan trọng. Doanh nghiệp cần tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề và xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Ngoài ra, sự chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tại địa phương nhằm thông tin kịp thời nhu cầu tuyển dụng và tiếp nhận lao động tại chỗ sẽ giúp giảm áp lực thiếu hụt nhân sự sau Tết.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Nội vụ TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đẩy mạnh tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm. Phiên giao dịch việc làm đầu năm dự kiến diễn ra ngày 10-3-2026, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tìm việc.

Song song đó, trung tâm tăng cường kết nối cung – cầu lao động, chủ động làm việc với doanh nghiệp để nắm sát nhu cầu tuyển dụng; rà soát, phân loại nguồn lao động đang đăng ký tìm việc và người hưởng trợ cấp thất nghiệp để giới thiệu phù hợp.

Đồng thời, việc đẩy mạnh liên kết vùng giữa hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm công lập các tỉnh, thành cũng được chú trọng, nhằm bảo đảm nguồn cung lao động kịp thời, góp phần ổn định thị trường lao động sau Tết.