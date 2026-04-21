Giáo dục

Doanh nghiệp Việt chuyển hướng thế nào trong kinh tế tuần hoàn?

Huy Lân

(NLĐO)- Doanh nghiệp Việt muốn chuyển sang kinh tế tuần hoàn cần dựa vào khung pháp lý rõ ràng, công nghệ và tái cấu trúc sản xuất để tăng cạnh tranh.

Ngày 21-4, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM phối hợp với Trường ĐH Công nghệ TPHCM, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Trọng tài Thương mại số 1 Việt Nam (VN1AC) tổ chức hội thảo quốc gia luật, công lý và phát triển" (LJDC 2026).

Với chủ đề "Khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững", sự kiện không chỉ dừng lại ở tính học thuật mà còn đặt ra bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp Việt trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Kinh tế tuần hoàn: Doanh nghiệp Việt xoay trục ra sao? - Ảnh 1.

Khách mời thảo luận tại hội thảo về "Khung pháp lý và giải pháp công nghệ cho mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững"

Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia đến từ 66 trường ĐH và các cơ quan chuyên môn trên cả nước. Nhiều tham luận tập trung phân tích những "nút thắt" hiện nay khi triển khai kinh tế tuần hoàn, từ khung pháp lý chưa đồng bộ đến hạn chế về năng lực công nghệ và nguồn lực tài chính.

Ba nhóm nội dung lớn được thảo luận xuyên suốt gồm: Hoàn thiện thể chế và khung pháp lý cho kinh tế tuần hoàn; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) cùng các công cụ kinh tế – tài chính và vai trò của chuyển đổi số, giải pháp công nghệ trong thúc đẩy mô hình này ở từng lĩnh vực cụ thể.

Theo TS Ngô Minh Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách hoạt động khoa học công nghệ của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu. Tuy nhiên, để chuyển đổi thành công, doanh nghiệp Việt cần một "bệ đỡ kép" gồm hành lang pháp lý rõ ràng và hệ sinh thái công nghệ phù hợp.

Ông cho rằng việc kết hợp giữa chính sách và công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu tài nguyên, giảm phát thải, đồng thời mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng chính là con đường để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh phát triển bền vững đang trở thành tiêu chuẩn chung của thế giới.

Từ các tham luận tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng để "xoay trục" sang kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp Việt cần bắt đầu từ việc tái thiết kế chuỗi sản xuất theo hướng tiết kiệm tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm và tăng khả năng tái chế.

Song song đó, việc tuân thủ các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp tối ưu chi phí dài hạn. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ số trong quản lý nguyên liệu, truy xuất vòng đời sản phẩm và tối ưu vận hành được xem là đòn bẩy giúp quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

