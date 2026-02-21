HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM

Tường Phước

(NLĐO) - Xuất thân xa xứ song hai doanh nhân thành đạt với niềm đam mê mãnh liệt khát khao vực dậy phong trào bóng đá TP HCM.

Võ Đan Mạch và Nguyễn Văn Trung nổi tiếng ở sân chơi bóng đá phong trào TP HCM. Hai ông bầu này thường xuyên tổ chức những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều cầu thủ hàng đầu "giới phủi" Việt Nam.

Tạo "bệ phóng" bóng đá Việt

Từ một cậu bé lớn lên ở vùng quê Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, Võ Đan Mạch hôm nay được biết đến như một doanh nhân đa ngành với khát vọng góp phần tạo dựng "bệ phóng" cho bóng đá Việt Nam. Hành trình của ông không chỉ là câu chuyện lập nghiệp bền bỉ mà còn là minh chứng cho sự kết hợp giữa tinh thần kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 1.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 2.

Song song với hoạt động kinh doanh, ông Võ Đan Mạch dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thiện nguyện và phát triển xã hội. Những chuyến đi trao học bổng, hỗ trợ trẻ em mồ côi hay đồng hành cùng người lao động khó khăn không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn phản ánh triết lý điều hành doanh nghiệp: tăng trưởng phải gắn với trách nhiệm.

Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của vị doanh nhân này lại nằm trên sân cỏ. Từ những trận bóng tuổi thơ trên bãi đất quê nhà, ông ấp ủ mong muốn góp phần xây dựng môi trường thể thao bài bản, chuyên nghiệp hơn cho giới trẻ. Theo ông, để bóng đá thực sự phát triển, cần có hệ sinh thái đồng bộ, từ sân chơi phong trào đến đào tạo trẻ, từ tổ chức giải đấu đến truyền thông và thương hiệu.

Với định hướng đó, ông thúc đẩy các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức giải bóng đá phong trào dành cho doanh nhân và thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh và giàu tính kết nối. 

Sự ra đời của Ta Pha Media & Football đánh dấu bước đi cụ thể trong chiến lược này. Đơn vị không chỉ tổ chức các giải đấu mà còn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các đội bóng, cầu thủ trẻ, góp phần lan tỏa văn hóa thể thao tích cực.

Theo chia sẻ của ông, làm bóng đá cũng giống như vận hành một doanh nghiệp: phải có chiến lược dài hạn, cơ chế quản trị minh bạch và đội ngũ đồng lòng. Bóng đá phong trào nếu được tổ chức tốt sẽ trở thành môi trường rèn luyện thể chất, tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm cho người trẻ. Xa hơn, đó còn là nền tảng để phát hiện, nuôi dưỡng tài năng cho thể thao nước nhà.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 3.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 4.

Ở ông, tinh thần khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giá trị tài chính, mà còn là nỗ lực kiến tạo môi trường phát triển cho cộng đồng. Giấc mơ "xây bệ phóng" cho bóng đá Việt Nam là hành trình lâu dài, đòi hỏi nguồn lực, sự kiên trì và niềm tin. 

Với nền tảng đã gây dựng trong kinh doanh cùng tâm huyết dành cho thể thao, vị doanh nhân quê Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa khát vọng ấy - bằng cách bắt đầu từ những sân chơi nhỏ, nhưng hướng tới những giá trị lớn cho tương lai.

Tạo sự kết nối người xa quê

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị phương Nam, có một sân chơi đặc biệt suốt hơn một thập kỷ qua vẫn bền bỉ giữ lửa cho tình đồng hương xứ Thanh. Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam (THF) không chỉ là cuộc tranh tài đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Thanh Hóa xa quê.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 5.

Ở góc nhìn chuyên môn, THF vẫn mang đầy đủ sự sôi động của một giải bóng đá phong trào quy mô lớn: hàng chục đội bóng đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại miền Nam; thể thức thi đấu bài bản; công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Nhưng điều làm nên bản sắc riêng của giải đấu lại nằm ở hình ảnh những cổ động viên mang theo lá cờ quê hương, là những cái bắt tay siết chặt giữa những người đồng hương lâu ngày gặp lại, là những doanh nhân, công nhân, kỹ sư, sinh viên…, cùng khoác lên mình màu áo chung, tạm gác lại bộn bề mưu sinh để sống trọn với đam mê trái bóng tròn.

Bóng đá ở đây trở thành chất keo gắn kết cộng đồng. Thông qua những trận cầu, các mối quan hệ được nối dài, những cơ hội hợp tác, hỗ trợ trong công việc và cuộc sống cũng được mở ra. Giải đấu vì thế mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, vượt xa khuôn khổ của một sân chơi thể thao.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 7.

Đặc biệt, trong bối cảnh quê nhà nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, THF còn được xem là nhịp cầu hướng về nguồn cội. Nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn được lồng ghép trong khuôn khổ giải, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" vốn là truyền thống của người xứ Thanh.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh: "THF được xây dựng như một mái nhà chung để những người con Thanh Hóa tại miền Nam gặp gỡ, kết nối và cùng nhau lan tỏa những điều tích cực".

Theo ông Trung, qua 12 lần tổ chức, giải đấu đã từng bước nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng tổ chức. Tuy nhiên, điều khiến ban tổ chức tự hào nhất không phải là số đội tham dự hay giá trị giải thưởng, mà là sự duy trì bền vững của tinh thần đoàn kết. 

"Mỗi mùa giải đi qua, chúng tôi thấy cộng đồng đồng hương ngày càng gắn bó hơn. Đó mới là thành công lớn nhất" - ông Trung chia sẻ.

Ông cũng cho biết, ban tổ chức luôn đặt yếu tố chuyên nghiệp và minh bạch lên hàng đầu, từ khâu điều hành, trọng tài, an ninh đến công tác truyền thông. Sự chỉn chu ấy không chỉ để đảm bảo tính công bằng cho các đội bóng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cộng đồng người Thanh Hóa tại miền Nam.

Có thể nói, trong đời sống cộng đồng người xa quê, những hoạt động chung luôn đóng vai trò quan trọng để duy trì bản sắc và sự gắn kết. Với ông Trung, bóng đá phong trào chính là một điểm hẹn như thế. Từ những trận cầu nảy lửa đến những buổi giao lưu sau giờ bóng lăn, sân chơi này đã góp phần giữ gìn nét văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.

Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM - Ảnh 8.

Nhiều cầu thủ tham dự giải không phải là vận động viên chuyên nghiệp nhưng luôn thi đấu với tinh thần máu lửa và ý thức kỷ luật cao, bởi phía sau họ không chỉ là màu áo đội bóng mà còn là danh dự của địa phương mình đại diện.

Giữa guồng quay hiện đại, nơi mỗi người mải miết với công việc và áp lực cuộc sống, một sân chơi như THF giúp cộng đồng tìm lại sự cân bằng. Ở đó, bóng đá trở thành phương tiện để sẻ chia, để nhắc nhớ về cội nguồn và để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Với ông Nguyễn Văn Trung, bóng đá không chỉ là sân chơi phong trào kết nối cộng đồng mà còn thể hiện khát khao vươn tầm chuyên nghiệp. Trước đó, ông Trung từng gầy dựng CLB Định Hướng Phú Nhuận giành suất tham dự Giải hạng nhất quốc gia 2024-2025.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do CLB Định Hướng Phú Nhuận đã quyết định rời sân chơi chuyên nghiệp để tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc hơn, trước khi quay lại giải đấu.

Tin liên quan

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương

Nghĩa tình sân cỏ: Khi bóng đá phong trào TP HCM lan tỏa yêu thương

(NLĐO) - Mỗi độ xuân về, bóng đá phong trào TP HCM lại rộn ràng những trận cầu thiện nguyện, hội tụ danh thủ Việt Nam, trao gửi các phần quà Tết ý nghĩa

CLB Công an TP HCM vô địch giải bóng đá phong trào sân 11 lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM lên ngôi vô địch vòng chung kết Giải bóng đá cộng đồng Tập đoàn Becamex Cup sau 4 tháng tranh tài.

Giải bóng đá phong trào lớn nhất cả nước chính thức khởi động mùa mới

(NLĐO) - Giải bóng đá Thành phố mới Bình Dương - Cúp Becamex IDC 2025, một trong những giải phong trào lâu đời và quy mô nhất Việt Nam, chính thức khởi động.

bóng đá Việt Nam doanh nhân thành đạt hoạt động kinh doanh vận động viên nét văn hóa trách nhiệm xã hội cổ động viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo