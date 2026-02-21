Doanh nhân khao khát vực dậy bóng đá TP HCM

Võ Đan Mạch và Nguyễn Văn Trung nổi tiếng ở sân chơi bóng đá phong trào TP HCM. Hai ông bầu này thường xuyên tổ chức những giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều cầu thủ hàng đầu "giới phủi" Việt Nam.

Tạo "bệ phóng" bóng đá Việt

Từ một cậu bé lớn lên ở vùng quê Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, Võ Đan Mạch hôm nay được biết đến như một doanh nhân đa ngành với khát vọng góp phần tạo dựng "bệ phóng" cho bóng đá Việt Nam. Hành trình của ông không chỉ là câu chuyện lập nghiệp bền bỉ mà còn là minh chứng cho sự kết hợp giữa tinh thần kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Song song với hoạt động kinh doanh, ông Võ Đan Mạch dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thiện nguyện và phát triển xã hội. Những chuyến đi trao học bổng, hỗ trợ trẻ em mồ côi hay đồng hành cùng người lao động khó khăn không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn phản ánh triết lý điều hành doanh nghiệp: tăng trưởng phải gắn với trách nhiệm.

Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của vị doanh nhân này lại nằm trên sân cỏ. Từ những trận bóng tuổi thơ trên bãi đất quê nhà, ông ấp ủ mong muốn góp phần xây dựng môi trường thể thao bài bản, chuyên nghiệp hơn cho giới trẻ. Theo ông, để bóng đá thực sự phát triển, cần có hệ sinh thái đồng bộ, từ sân chơi phong trào đến đào tạo trẻ, từ tổ chức giải đấu đến truyền thông và thương hiệu.

Với định hướng đó, ông thúc đẩy các hoạt động đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức giải bóng đá phong trào dành cho doanh nhân và thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh và giàu tính kết nối.

Sự ra đời của Ta Pha Media & Football đánh dấu bước đi cụ thể trong chiến lược này. Đơn vị không chỉ tổ chức các giải đấu mà còn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các đội bóng, cầu thủ trẻ, góp phần lan tỏa văn hóa thể thao tích cực.

Theo chia sẻ của ông, làm bóng đá cũng giống như vận hành một doanh nghiệp: phải có chiến lược dài hạn, cơ chế quản trị minh bạch và đội ngũ đồng lòng. Bóng đá phong trào nếu được tổ chức tốt sẽ trở thành môi trường rèn luyện thể chất, tinh thần và kỹ năng làm việc nhóm cho người trẻ. Xa hơn, đó còn là nền tảng để phát hiện, nuôi dưỡng tài năng cho thể thao nước nhà.

Ở ông, tinh thần khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra giá trị tài chính, mà còn là nỗ lực kiến tạo môi trường phát triển cho cộng đồng. Giấc mơ "xây bệ phóng" cho bóng đá Việt Nam là hành trình lâu dài, đòi hỏi nguồn lực, sự kiên trì và niềm tin.

Với nền tảng đã gây dựng trong kinh doanh cùng tâm huyết dành cho thể thao, vị doanh nhân quê Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa khát vọng ấy - bằng cách bắt đầu từ những sân chơi nhỏ, nhưng hướng tới những giá trị lớn cho tương lai.

Tạo sự kết nối người xa quê

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị phương Nam, có một sân chơi đặc biệt suốt hơn một thập kỷ qua vẫn bền bỉ giữ lửa cho tình đồng hương xứ Thanh. Giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam (THF) không chỉ là cuộc tranh tài đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng người Thanh Hóa xa quê.

Ở góc nhìn chuyên môn, THF vẫn mang đầy đủ sự sôi động của một giải bóng đá phong trào quy mô lớn: hàng chục đội bóng đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại miền Nam; thể thức thi đấu bài bản; công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp.

Nhưng điều làm nên bản sắc riêng của giải đấu lại nằm ở hình ảnh những cổ động viên mang theo lá cờ quê hương, là những cái bắt tay siết chặt giữa những người đồng hương lâu ngày gặp lại, là những doanh nhân, công nhân, kỹ sư, sinh viên…, cùng khoác lên mình màu áo chung, tạm gác lại bộn bề mưu sinh để sống trọn với đam mê trái bóng tròn.

Bóng đá ở đây trở thành chất keo gắn kết cộng đồng. Thông qua những trận cầu, các mối quan hệ được nối dài, những cơ hội hợp tác, hỗ trợ trong công việc và cuộc sống cũng được mở ra. Giải đấu vì thế mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, vượt xa khuôn khổ của một sân chơi thể thao.

Đặc biệt, trong bối cảnh quê nhà nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, THF còn được xem là nhịp cầu hướng về nguồn cội. Nhiều hoạt động thiện nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn được lồng ghép trong khuôn khổ giải, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" vốn là truyền thống của người xứ Thanh.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh: "THF được xây dựng như một mái nhà chung để những người con Thanh Hóa tại miền Nam gặp gỡ, kết nối và cùng nhau lan tỏa những điều tích cực".

Theo ông Trung, qua 12 lần tổ chức, giải đấu đã từng bước nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng tổ chức. Tuy nhiên, điều khiến ban tổ chức tự hào nhất không phải là số đội tham dự hay giá trị giải thưởng, mà là sự duy trì bền vững của tinh thần đoàn kết.

"Mỗi mùa giải đi qua, chúng tôi thấy cộng đồng đồng hương ngày càng gắn bó hơn. Đó mới là thành công lớn nhất" - ông Trung chia sẻ.

Ông cũng cho biết, ban tổ chức luôn đặt yếu tố chuyên nghiệp và minh bạch lên hàng đầu, từ khâu điều hành, trọng tài, an ninh đến công tác truyền thông. Sự chỉn chu ấy không chỉ để đảm bảo tính công bằng cho các đội bóng, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cộng đồng người Thanh Hóa tại miền Nam.

Có thể nói, trong đời sống cộng đồng người xa quê, những hoạt động chung luôn đóng vai trò quan trọng để duy trì bản sắc và sự gắn kết. Với ông Trung, bóng đá phong trào chính là một điểm hẹn như thế. Từ những trận cầu nảy lửa đến những buổi giao lưu sau giờ bóng lăn, sân chơi này đã góp phần giữ gìn nét văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương.

Nhiều cầu thủ tham dự giải không phải là vận động viên chuyên nghiệp nhưng luôn thi đấu với tinh thần máu lửa và ý thức kỷ luật cao, bởi phía sau họ không chỉ là màu áo đội bóng mà còn là danh dự của địa phương mình đại diện.

Giữa guồng quay hiện đại, nơi mỗi người mải miết với công việc và áp lực cuộc sống, một sân chơi như THF giúp cộng đồng tìm lại sự cân bằng. Ở đó, bóng đá trở thành phương tiện để sẻ chia, để nhắc nhớ về cội nguồn và để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn.