Thể thao

Doanh nhân Nguyễn Phương Nam tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM

Đông Linh

(NLĐO) - Liên đoàn Cầu lông TP HCM (HBF) đã tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với tâm thế mới.

Đánh dấu bước ngoặt sau quá trình hợp nhất tổ chức theo chủ trương của UBND TP HCM và Sở Nội vụ, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào cầu lông thành phố mang tên Bác, đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu lông TP HCM lần 1 (nhiệm kỳ 2025-2030) đã được tổ chức sáng 29-11.

Doanh nhân Nguyễn Phương Nam làm chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành LĐCL TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Ở nội dung quan trọng nhất phần nghị sự của đại hội, Ban chấp hành HBF nhiệm kỳ mới đã được bầu chọn. Với 100% sự đồng thuận của các đại biểu tham dự, ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư ROBOT - tái đắc cử chức danh chủ tịch HBF. Các ông Nguyễn Ngọc Khang, Nguyễn Hoàng Vũ làm Phó chủ tịch HBF, riêng bà Hoàng Thị Thu Hà đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Doanh nhân Nguyễn Phương Nam làm chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phương Nam (phải) trao 20 triệu đồng của HBF hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung

Trong hơn 20 năm qua, doanh nhân Nguyễn Phương Nam là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cầu lông thành phố. Từ vai trò là chủ doanh nghiệp, thường xuyên đồng hành với cầu lông trong vai trò nhà tài trợ, ông Nam được giới thiệu tham gia vào Ban chấp hành HBF, tiếp tục đóng góp xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tái đắc cử cương vị chủ tịch HBF, ông Nguyễn Phương Nam cho biết: "Liên đoàn Cầu lông TP HCM tổ chức đại hội lần này trong bối cảnh tình hình mới mang tính lịch sử của cả nước.

Chúng tôi xác định nhiệm kỳ mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ có nhiều thuận lợi khi địa giới mở rộng.

Doanh nhân Nguyễn Phương Nam làm chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP HCM - Ảnh 3.

Trao thưởng đội tuyển nam TP HCM vô địch giải đồng đội quốc gia 2025

Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vốn không có tổ chức liên đoàn cầu lông, do đó, chúng tôi cần tìm những người có tâm huyết, có chuyên môn để hỗ trợ công tác phát triển phong trào, mở rộng địa bàn ở hai địa phương này.

Việc sáp nhập ba tỉnh thành mang đến cho TP HCM nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, xã hội lẫn thể thao. Đó chính là cơ hội, động lực cho sự phát triển, lớn mạnh của cầu lông thành phố. Liên đoàn nhiệm kỳ mới sẽ điều chỉnh phương hướng hoạt động cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh hiện tại".

Nhân đại hội, Liên đoàn Cầu lông TP HCM đã cho ra mắt biểu trưng (logo) và khẩu hiệu mới "Kết nối cộng đồng - Nâng bước tài năng". 

Ban chấp hành mới cũng thống nhất trích 20 triệu đồng để hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua.

