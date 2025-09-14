Tay vợt 18 tuổi giành HCB Giải Cầu lông Malaysia International Series 2025

Bùi Bích Phương (hạng 388 thế giới) đã gây ấn tượng mạnh khi tiến vào chung kết Giải cầu lông Malaysia International Series 2025 - thuộc Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Trong trận chung kết chiều 14-9, tay vợt 18 tuổi của Việt Nam đối đầu Kim Seong Min (hạng 281 thế giới, Hàn Quốc). Ở set đầu, Bích Phương thua sát nút 18-21 nhưng kịp gỡ hòa bằng chiến thắng 21-15 ở set 2. Tuy nhiên, ở set quyết định, cô bị đối thủ dẫn trước và để thua 14-21, chấp nhận ngôi á quân sau thất bại 1-2.

Dù không thể vô địch, hành trình của Bích Phương vẫn đáng khen ngợi và cho thấy tiềm năng và hy vọng trong tương lai. Với thành tích á quân giải đấu, Phương mang về 2.130 điểm thưởng và 480 USD (gần 13 triệu đồng) từ ban tổ chức giải.

Bích Phương (trái) giành HCB và tạo nên nhiều bất ngờ ở giải đấu International Series tại Malaysia

Trong hành trình tại giải đấu trên đất Malaysia, Phương đã tạo nên nhiều bất ngờ ngay từ vòng 1, khi loại hạt giống số 1 Nutnalin Rattanapanuwong (Thái Lan) chỉ sau 2 set.

Tiếp đó, tay vợt trẻ quê Hà Nội lần lượt vượt qua Yi Tsen Hsieh và Chen Han (Đài Bắc Trung Hoa). Ở bán kết chiều 13-9, Phương tiếp tục thi đấu bùng nổ, ngược dòng hạ hạt giống số 5 Kim Joo Eun (Hàn Quốc) 2-1.

Trưởng thành từ nhiều giải trẻ trong nước và quốc tế, Bích Phương từng giành HCV đơn nữ, đôi nam - nữ quốc gia; HCB đơn nữ giải trẻ quốc gia; HCĐ đồng đội và đôi nữ tại ASEAN Schools Games 2024.

Cũng trong năm nay, Bích Phương cùng đồng đội Phạm Văn Trường đã lọt vào tứ kết đôi nam - nữ tại Sri Lanka Challenge 2025, giải đấu cũng thuộc hệ thống BWF.

Dù các giải quốc tế này không thuộc hệ thống Super Tour nhưng chúng là bước đệm quan trọng để tay vợt trẻ Hà Nội tích lũy điểm số, kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu lớn hơn như Vietnam Open 2025.