Độc đáo giải đấu cho người đam mê fitness tại TP HCM

Giải đấu thể lực Hustle Champion 25 cho dân Fitness

Đầu năm 2025, Hustle Việt Nam và Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP HCM (HWBF) đã ra mắt lễ ký kết và giới thiệu về việc phân phối độc quyền chứng chỉ từ Hội đồng Khoa học Thể thao Quốc gia Mỹ (National Council on Strength & Fitness - NCSF) tại Việt Nam.

Trong ngày hôm nay (7-12), đơn vị này đã tổ chức sự kiện Hustle Champion 25 - giải đấu thể lực dành cho cộng đồng hội viên, huấn luyện viên và đối tác, quy tụ hơn 110 người tham gia thi đấu, diễn ra tại Trung tâm Gymnastics Bình Thạnh (phường Bình Thạnh, TP HCM).

Giải đấu về thể lực này thu hút hơn 110 hội viên, huấn luyện viên và đối tác tham gia tranh tài ở hai hạng mục pro và open.

Đây là giải đấu đánh dấu chặng đường 12 tuần rèn luyện nghiêm túc của các hội viên theo mô hình Fitness Class chuẩn quốc tế, được hướng dẫn bởi đội ngũ huấn luyện viên đạt chứng chỉ chuyên môn.

Các bài thi được thiết kế dựa trên cảm hứng từ những giải đấu thể lực nổi tiếng như Hyrox, đòi hỏi sự kết hợp toàn diện giữa sức mạnh, sức bền và tốc độ, phù hợp nhiều cấp độ thể lực. Các VĐV sẽ có 6 bài tập, thời gian 4 phút/bài và mỗi cá nhân sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất trong 4 phút/bài tập (Thành tích được đếm bằng máy nếu tập bài máy, bài tập khác sẽ do trọng tài tính điểm).

Theo đại diện Hustle Việt Nam, Hustle Champion được xây dựng trên nền tảng "Game Day" – hoạt động kiểm tra thể lực định kỳ sau mỗi chu kỳ tập luyện, giúp hội viên đánh giá rõ sự tiến bộ. Giải đấu hướng đến 3 mục tiêu: xây dựng cộng đồng rèn luyện tích cực, hình thành sân chơi thể lực thường niên và tôn vinh nỗ lực cá nhân trong suốt quá trình tập luyện.

Với Hustle Việt Nam, Hustle Champion không chỉ là giải đấu, mà còn là dấu mốc trưởng thành của cộng đồng, nơi mỗi người được ghi nhận nỗ lực, vượt qua giới hạn và khẳng định bản thân.

Sau các nội dung tranh tài, Hustle Champion 25 đã chính thức vinh danh những cá nhân xuất sắc nhất ở các hạng mục: - Women Open: June Chang - Man Open: Roman Knaus - Women Pro: Eva Kopatschek - Man Pro: Dominik Wingeier - Coach Pro: Jesse Rider - Coach Pro: Lưu Thị Thùy Trang



