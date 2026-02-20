HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lễ mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan là nghi thức tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp đầu xuân.

Ngày 19-2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026) Hội xuân "Mở Cổng trời" 2026 chính thức khai hội tại Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), thu hút hàng ngàn du khách thập phương đến để cầu bình an và trải nghiệm chuỗi lễ hội bản địa độc đáo.

Giữa mênh mang mây trắng và trùng điệp núi non Tây Bắc, "lễ mở cổng trời" tại đỉnh Fansipan từ lâu đã trở thành một nghi thức tâm linh độc đáo, thu hút đông đảo du khách và phật tử mỗi dịp đầu xuân. Không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghi lễ này còn gửi gắm khát vọng về một năm mới hanh thông, bình an giữa đất trời linh thiêng.

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan - Ảnh 1.

Nghi lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an. Ảnh: S.G

Trong không khí trang nghiêm, du khách thành kính thực hiện nghi lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an, cầu mong một năm mới vạn sự hanh thông, thuận lợi.

Tâm điểm thu hút đông đảo du khách nhất Hội xuân "Mở cổng trời 2026" chính là Bản Mây, nơi du khách được hòa mình vào dòng chảy văn hóa Tây Bắc sống động với chuỗi lễ hội truyền thống được tái hiện công phu.

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan - Ảnh 2.

Người dân, du khách được hòa mình trong không khí lễ hội. Ảnh: S.G

Lễ hội Gàu Tào của người Mông (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) mở màn cho chuỗi hội hè với nghi thức dựng cây nêu độc đáo và các bài cúng khấn trang nghiêm cầu cho mùa màng bội thu. Đến với lễ hội, ngoài chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ, người dân, du khách được hòa mình trong những trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo hay leo cột mỡ…

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan - Ảnh 3.

Tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh S.G

Ngoài ra, đến Fansipan, dịp Tết Bính Ngọ 2026, người dân, du khách còn có cơ hội thưởng thức Lễ Thượng cờ, kéo dài từ ngày 19-2 đến 22-2-2026, đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu năm mới đầy tự hào và thiêng liêng trên "Nóc nhà Đông Dương".

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan - Ảnh 4.

Lễ thượng cờ trên "nóc nhà Đông Dương". Ảnh: S.G

Tiếp sau Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái sẽ diễn ra từ ngày 28-2 đến 1-3-2026, mở ra một không gian hội hè đầy màu sắc với phần lễ tái hiện nghi lễ thầy Mo dâng lễ vật thành kính tạ ơn thần sông, thần núi và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Điểm độc đáo của lễ mở cổng trời tại Fansipan không chỉ nằm ở yếu tố tâm linh mà còn ở không gian tổ chức, nơi được mệnh danh là "nơi gần trời nhất Việt Nam". Ở độ cao hơn 3.000 m, giữa gió núi và mây ngàn, mọi âm thanh, sắc màu đều trở nên thiêng liêng, khác biệt. Du khách đến đây không chỉ để tham dự nghi lễ mà còn để trải nghiệm cảm giác đứng giữa biển mây, lắng nghe nhịp thở của núi rừng Tây Bắc.

Độc đáo hội xuân “mở cổng trời” trên đỉnh Fansipan - Ảnh 5.

Fansipan nơi có đại tượng Phật A Di Đà và quần thể các ngôi chùa linh thiêng nằm ở độ cao từ 2.900 m đến 3.143 m. Ảnh: S.G

Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, lễ mở cổng trời tại Fansipan trở thành điểm tựa tinh thần, nơi con người tìm về sự an yên. Sự độc đáo của nghi lễ không chỉ ở hình thức mà còn ở chiều sâu văn hóa, tâm linh, gắn kết truyền thống với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ. Trong khoảnh khắc "cổng trời" được mở ra giữa tầng mây trắng xóa, mỗi người cũng tự mở cho mình một cánh cửa mới, của niềm tin, hy vọng và khởi đầu trọn vẹn cho năm mới.

Những lễ hội nổi tiếng miền Bắc nhất định phải đến

Những lễ hội nổi tiếng miền Bắc nhất định phải đến

(NLĐO)- Các lễ hội miền Bắc với nét văn hóa tâm linh đặc sắc thu hút hàng triệu du khách những ngày đầu xuân

Độc đáo màn rước kiệu “bay” ở lễ hội Đền Cờn

(NLĐO) - Đến với lễ hội đền Cờn, người dân, du khách sẽ được xem nghi thức rước kiệu bay cùng nhiều nghi lễ, trò chơi độc đáo khác.

Rực rỡ Lễ hội "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương"

(NLĐO)- Tối 7-2, tại Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ.

trò chơi dân gian lễ hội truyền thống đỉnh Fansipan nóc nhà đông dương lễ thượng cờ hoạt động văn hóa núi rừng tây bắc
