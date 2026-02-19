Mùng 3 Tết, du khách đổ về dự lễ hội đường phố “Âm vang Măng Đen”

Ngày 19-2 (mùng 3 Tết), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề "Âm vang Măng Đen", mang đến không gian vui xuân rộn ràng, đậm sắc màu văn hóa những ngày đầu năm mới.

Năm nay, lễ hội được tổ chức trên cung đường từ đỉnh đèo Măng Đen đến chợ phiên Măng Đen – tuyến đường được xem là đẹp nhất của khu du lịch, nơi du khách thường xuyên dừng chân tham quan, chụp ảnh "check-in".

Thời điểm này, hai bên đường hoa anh đào nở rộ, khoe sắc hồng dịu dàng trên nền rừng thông xanh mướt, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên.

Lễ hội đường phố "Âm vang Măng Đen" với hơn 50 nghệ nhân là người dân tộc thiểu số ở địa phương tham gia trình diễn

Điểm nhấn của lễ hội là màn trình diễn văn hóa đường phố với sự tham gia của hơn 50 nghệ nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Trong trang phục truyền thống rực rỡ, các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, trình tấu nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến phố dài gần 3km. Âm thanh rộn ràng của chiêng trống hòa cùng những điệu múa uyển chuyển đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh.

Anh Phạm Ngọc Thạch, du khách đến từ Gia Lai, cho biết ban đầu dự định mùng 5 Tết mới lên Măng Đen du xuân. Tuy nhiên, khi biết có lễ hội đường phố, anh đã thay đổi kế hoạch để cùng gia đình đến tham dự.

"Không khí rất náo nhiệt và sôi động. Tôi cùng nhiều du khách được nắm tay, hòa mình vào các điệu xoang truyền thống. Đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm" - anh Thạch chia sẻ.

Các nghệ nhân đánh những bài chiêng, múa xoang khiến du khách mê đắm

Nhiều du khách cũng tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp tham gia vòng xoang, ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân đầy niềm vui và hứng khởi.

Theo bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, lễ hội đường phố "Âm vang Măng Đen" được tổ chức nhằm mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong dịp đầu xuân, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Năm nay, Lễ hội đường phố "Âm vang Măng Đen" được tổ chức ở cung đường đẹp nhất Măng Đen

Du khách và những nghệ nhân cùng đắm say trong các điệu xoang



