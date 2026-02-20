Những lễ hội nổi tiếng miền Bắc nhất định phải đến

Lễ hội chùa Hương



Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của miền Bắc

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của miền Bắc bởi khu di tích thắng cảnh Hương Sơn sơn thủy hữu tình và linh thiêng.

Du khách đến chùa Hương không chỉ được tham gia vào hành trình về cõi Phật, mà còn được đắm mình trong không gian của non nước mênh mông với hàng giờ ngồi thuyền ngắm cảnh.

Lễ hội đền Gióng

Vào ngày 6 Tết hằng năm, lễ hội đền Gióng là lễ hội truyền thống đặc sắc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm nay, lễ hội Gióng sẽ chính thức được khai mạc sáng 22-2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Vào mùng 7 tháng Giêng, người dân phường Tiên Sơn, Ninh Bình đều nô nức đón chờ tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Đây là Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn diễn ra từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng, lễ hội mang ý nghĩa khuyến nông, có lịch sử diễn ra từ thế kỷ X trên quê hương vua Lê Đại Hành.

Sau nhiều năm thất truyền, lễ hội Tịch Điền được khôi phục năm 2009 vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Lễ hội chợ Viềng

Đến Chợ Viềng (Nam Trực, Ninh Bình) xem phiên chợ duy nhất trong năm được họp lúc nửa đêm, đây là phiên chợ chỉ diễn ra 1 lần trong năm, được gọi là chợ mua hàng cầu may, mua bán ở đây không mặc cả, là một hiện tượng khá lạ, giàu ý nghĩa văn hóa.

Đến hẹn lại lên cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng Âm lịch người dân địa phương và du khách khắp nơi lại nô nức về Chợ Viềng. Đây là phiên chợ cầu may, mua bán không mặc cả, là một hiện tượng khá lạ, giàu ý nghĩa văn hóa.

Ngoài chợ Viềng, các du khách còn được trẩy hội Phủ Dày vào mùng 8 tháng Giêng. Phủ Dày là một trong những phủ thờ bà Chúa Liễu Hạnh trong "tứ bất tử" ở Việt Nam.

Lễ hội Yên Tử

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng nguyên khối, cao 15 m, nặng 138 tấn, tọa lạc trên đỉnh An Kỳ Sinh (Yên Tử, Quảng Ninh) có độ cao 900 m so với mặt nước biển

Là một trong những lễ hội xuân lớn nhất miền Bắc, diễn ra tại Khu di tích Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh. Khai hội vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch và kéo dài hết tháng 3, lễ hội tri ân Phật hoàng Trần Nhân Tông, với các nghi lễ tâm linh, rước kiệu, và cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi hành hương lên chùa Đồng (cao 1.068m).

Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực hiện cuộc hành hương về đất Phật giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Lễ hội Lim

Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh, chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm, trên địa bàn huyện Tiên Du. Lễ hội có nguồn gốc từ hội chùa, hội hát, liên quan đến tiếng hát của chàng Trương Chi trong truyền thuyết Trương Chi - Mỵ Nương.

Trong những ngày lễ, nhiều trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm được tổ chức. Đặc sắc hơn cả là phần hát hội.

Lễ Khai ấn đền Trần

Lễ hội diễn ra tại đền Trần, phường Nam Định, Ninh Bình, là một trong những lễ hội khai Xuân lớn nhất trong năm, diễn ra từ ngày 11-16 tháng Giêng. Ngoài lễ phát ấn lúc giữa đêm 14 và mở đầu ngày 15 tháng Giêng, lễ hội còn tổ chức xen kẽ các hoạt động hội truyền thống gồm múa lân, múa rồng, hát chèo, hát chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật...

Lễ khai ấn là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ Trời, Đất, Tiên tổ thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông.

Lễ hội thờ Tản Viên Sơn Thánh

Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức rộng khắp xứ Đoài, Ba Vì, Hà Nội.

Tản Viên Sơn Thánh, hay còn được biết đến dưới cái tên Sơn Tinh – một vị thần trong truyền thuyết. Ông là vị thần cai quản núi Ba Vì (Tản Viên), được xem là hàng đệ nhất trong 4 vị thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt, bên cạnh Thánh Gióng, Chữ Đồng Tử và Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu Thượng Thiên).

Lễ hội bắt nguồn từ phong tục thờ Tản Viên Sơn Thánh được công nhận nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đối với công đức của Đức Thánh Tản Viên Sơn. Lễ hội Tản Viên Sơn Thánh được tổ chức chính lễ vào ngày 14 tháng Giêng