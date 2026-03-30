Giáo dục

Độc đáo mô hình hướng nghiệp cho học sinh từ lớp 9

Đặng Trinh

(NLĐO)- Học sinh được hướng nghiệp từ lớp 9, thông tin được theo dõi, phân tích qua từng năm giúp nhà trường tư vấn hướng nghiệp cá nhân hóa chính xác

Trường Mầm non, Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt (Trường Nam Việt) vừa tổ chức ra mắt dự án "Hướng nghiệp Nam Việt- Vì tương lai bền vững". Dự án nhằm xây dựng hệ sinh thái hướng nghiệp xuyên suốt từ lớp 9 đến lớp 12, giúp học sinh chủ động định vị bản thân và làm chủ lộ trình nghề nghiệp tương lai.

Dự án được Trường Nam Việt, phối hợp với các đơn vị tư vấn phát triển định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh cho học sinh, sinh viên Việt Nam, cùng sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia tâm lý, giáo dục có nhiều tâm huyết, kinh nghiệm. Điểm nổi bật của dự án là việc xây dựng hệ thống dữ liệu hướng nghiệp toàn trường. Thông tin của học sinh được theo dõi và phân tích qua từng năm, giúp nhà trường dự báo xu hướng và tư vấn cá nhân hóa một cách chính xác nhất.

TPHCM: Độc đáo mô hình hướng nghiệp cho học sinh từ lớp 9 - Ảnh 1.

ThS Trần Nam – Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM)- đơn vị phối hợp xây dựng dự án

ThS Trần Nam – Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM)- đơn vị phối hợp xây dựng dự án cho biết, dự án được thiết kế dựa trên việc đối sánh các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho học sinh Việt Nam. 

Điểm mới đáng chú ý của dự án còn nằm ở việc mở rộng không gian học tập ra ngoài lớp học. Học sinh không chỉ được tiếp cận với các trường đại học và chuyên gia hướng nghiệp mà còn trực tiếp trải nghiệm tại doanh nghiệp. Sự kết nối này giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời mang đến góc nhìn chân thực hơn về thị trường lao động.

Mô hình hướng nghiệp của dự án được chia thành 3 giai đoạn, gồm:

Giai đoạn 1: Hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 nhằm giúp các em hiểu bản thân. Học sinh được tham gia thực hiện trắc nghiệm năng lực MNTI và tham gia các ngày hội định vị để nhân diện tính cách, điểm mạnh trước khi lựa chọn tổ hợp môn bậc THPT.

Giai đoạn 2: Dành cho học sinh lớp 10, 11 nhằm giúp các em hiểu nghề, hiểu ngành. Thông qua các buổi workshop “Tôi vẽ ước mơ”, giải thưởng kịch nghệ và hoạt động tham quan thực tế tại doanh nghiệp (Company Tour), học sinh được tiếp cận sâu với các lĩnh vực nghề nghiệp tiêu biểu.

Giai đoạn 3: Dành cho học sinh lớp 12, hướng đến giúp các em chọn ngành, chọn trường. Nhà trường tổ chức trải nghiệm môi trường đại học thực tế và ngày hội tư vấn tuyển sinh với sự tham gia của các đơn vị đào tạo uy tín, giúp học sinh chốt lộ trình vào ĐH, CĐ.

TPHCM: Độc đáo mô hình hướng nghiệp cho học sinh từ lớp 9 - Ảnh 2.

Học sinh Trường Nam Việt được trải nghiệm thực tế công việc tại một ngân hàng ở TPHCM trong quá trình hướng nghiệp

Cô Phan Thị Ánh Hoàng, Hiệu trưởng Trường Nam Việt chia sẻ, điều kiện của Chương trình GDPT 2018 là việc lựa chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, đòi hỏi học sinh phải có định hướng nghề nghiệp sớm và chính xác. Tuy vậy, tình trạng học sinh chọn ngành học theo cảm tính hoặc định hướng 1 chiều đang dẫn đến sự lãng phí nguồn nhân lực và làm giảm tác động phát triển cá nhân mỗi học sinh.

“Dự án ra đời là tâm huyết lớn của nhà trường, hướng tới giải quyết thách thức, tồn tại hiện có trong công tác hướng nghiệp truyền thống hiện nay. Với mục tiêu cốt lõi là giúp học sinh ngay từ cuối cấp THCS đã có thể hiểu đúng bản thân, hiểu ngành nghề và tự đưa ra quyết định dựa trên sự hỗ trợ chuyên sâu từ nhà trường, gia đình và chuyên gia hướng nghiệp. Làm sao, khi hết bậc THCS, các em có thể tự tin chọn được các môn học phù hợp với thế mạnh, sở trường, định hướng nghề nghiệp sau này…” – cô Hoàng nói. 

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải"

Thú vị trải nghiệm "Một ngày làm học sinh Trần Quang Khải"

(NLĐO)- Học sinh lớp 9 được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động giáo dục, câu lạc bộ ở trường THPT trước khi tự tin đặt nguyện vọng thi lớp 10

TPHCM: Hướng dẫn quy trình công nhận hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10

(NLĐO)- Từ 10 đến 15-5-2026, các phường/xã báo cáo danh sách công nhận học sinh hoàn thành chương trình THCS, đây là căn cứ duy nhất để thực hiện thi lớp 10.

Hạn chế tình trạng học sinh học thêm ngoài trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nhìn nhận bản chất của hoạt động dạy - học thêm thay vì chỉ đánh giá những mặt hạn chế, tiêu cực

