Độc lạ Idol quốc nội: Vương Bình tự chạy Billboard

Vương Bình tự chạy billboard

Xưa nay, fan chạy billboard để tăng độ hot cho thần tượng nhưng Vương Bình làm điều ngược lại

Trở thành cái tên nổi bật của thị trường nhạc Việt thời gian gần đây, anh trai Vương Bình thu hút lượng fan lớn nhờ tính cách trong sáng, đáng yêu và tinh thần chăm chỉ, nhiệt huyết theo đuổi đam mê.

Đáp lại tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ, tối ngày 19-1, Vương Bình đã chạy màn hình Billboard lớn ở địa điểm sầm uất của TP HCM để gửi lời cảm ơn FC Voi Con (tên fanclub của Vương Bình).

Chỉ một dòng ngắn gọn "dạ Bình cảm ơn nhaaaa" cùng hình vẽ một chú voi cực đáng yêu và khoảnh khắc Vương Bình nở nụ cười tươi, Billboard khiến các fan cảm động bởi độ chân thành, tình cảm.

Nhiều fan đã để lại bình luận cảm thán trên mạng xã hội về hành động của Vương Bình: "Fan chạy Led tặng Idol thì nhiều nhưng chắc lần đầu thấy Idol chạy Led cảm ơn fan".

Vương Bình chạy billboard để cảm ơn fan

Đồng thời, Vương Bình còn dành tặng fan ca khúc mới "Thanh tân". Nội dung của Thanh Tân là lời giãi bày của một chàng trai sau bao năm thăng trầm, bỗng được chạm lại cảm giác yêu đơn thuần như mối tình đầu niên thiếu - thứ tưởng đã lạc mất giữa những va vấp cuộc sống.

Tình yêu ở đây trở thành lời giải cho những mông lung, trả lại cho anh niềm tin, can đảm và động lực để đứng dậy, bước tiếp.

Bước đi "lạ" của Vương Bình

Vương Bình cho biết mỗi khi ở bên fan, anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái và rất tự nhiên như được bé lại, trở thành những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau.

Có những gương mặt đã đồng hành cùng Vương Bình suốt 7 - 8 năm, để mỗi lần gặp lại là một cảm giác thân thuộc khó tả.

Vương Bình luôn xúc động khi đọc những lời chia sẻ của fan, cảm nhận niềm tự hào họ dành cho anh, sự yêu thương khi thấy anh hạnh phúc và niềm vui khi anh đạt được thành công.

Đây không chỉ là mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả, mà là thứ tình cảm như người thân trong gia đình - âm thầm đặt nhau trong tim, nâng đỡ nhau bằng sự dịu dàng bền bỉ.

Vương Bình cũng là ca sĩ duy nhất đến hiện tại làm lại album cũ của chính mình

Cuối năm 2024, Vương Bình giới thiệu album "Anh bờ vai" thu hút sự chú ý. Sau 2 năm, Vương Bình quyết định làm lại album "Anh bờ vai" mang tên "Ấn bản kim".

Một album cũ nhưng mang màu sắc hoàn toàn mới mẻ đầy thú vị. Thông qua màn kết hợp của Vương Bình và các nghệ sĩ Việt, từng ca khúc trong album "Anh bờ vai" đều được khoác lên màu sắc mới.

"Thành phố phía Đông" - ca khúc được mệnh danh là "giai điệu của tuyến metro TP HCM", lan tỏa khắp mạng xã hội một thời, nay có sự góp giọng của Phùng Khánh Linh lại càng thêm phần si tình.

"Không biết phải nói gì", "Không biết phải làm sao" là ca khúc từng được Vương Bình song ca với Lâm Bảo Ngọc trong chương trình "Anh trai say hi" và gây ấn tượng bởi độ da diết, sâu lắng.

"Cho phép tôi mời anh một ly" phiên bản mới không phải cuộc đối thoại giữa Vương Bình và GREY D như trước, mà thay vào đó là sự chia sẻ ấm áp, trưởng thành giữa Vương Bình và Văn Mai Hương.

Đến "Ngày buồn tháng nhớ năm thương", Vương Bình chọn cùng CONGB nhắc lại những kỷ niệm đẹp từ chương trình "Anh trai say hi".