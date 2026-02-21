HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Độc lạ robot: Từ "lai" sinh học đến "da" điện tử

Cao Lực

(NLĐO) – Các nhà nghiên cứu đến từ Trường ĐH Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ) sử dụng vỏ tôm và linh kiện tổng hợp để chế tạo robot lai sinh học.

Robot "lai" yếu tố sinh học

Theo trưởng nhóm nghiên cứu Josie Hughes, việc kết hợp các yếu tố sinh học với linh kiện tổng hợp không chỉ có tiềm năng nâng cao khả năng của robot, mà còn góp phần xây dựng các hệ thống công nghệ bền vững.

"Bộ xương ngoài kết hợp giữa phần vỏ cứng được khoáng hóa và màng khớp, tạo ra sự cân bằng giữa độ cứng và độ linh hoạt, cho phép các đốt chuyển động độc lập. Những đặc tính này giúp loài giáp xác tạo ra chuyển động nhanh và mô-men xoắn lớn trong nước và chúng cũng rất hữu ích cho robot" – ông Hughes giải thích.

"Bên cạnh đó, bằng cách tái sử dụng rác thải thực phẩm, chúng ta có thể tạo ra một quy trình thiết kế tuần hoàn bền vững, trong đó vật liệu có thể được tái chế và sử dụng cho những nhiệm vụ mới" – vị này cho biết thêm.

Những robot độc lạ - Ảnh 1.

Khi được lắp thành một cặp kẹp, chiếc kẹp "hai ngón" này có thể gắp thành công nhiều vật thể với kích thước và hình dạng khác nhau. Ảnh: Trường ĐH Bách khoa Liên bang Lausanne

Nhóm của ông Hughes kết hợp độ bền và tính linh hoạt của vỏ tôm càng với khả năng điều khiển chính xác và tuổi thọ cao của các thành phần nhân tạo, tạo ra thiết bị có thể di chuyển vật nặng 500 g vào khu vực mục tiêu.

Khi được lắp thành một cặp kẹp, chiếc kẹp "hai ngón" này có thể gắp thành công nhiều vật thể với kích thước và hình dạng khác nhau, từ bút dạ quang đến cà chua. Hệ thống robot này thậm chí còn có thể bơi với vận tốc 11 cm/giây.

Hạn chế của phương pháp này nằm ở sự khác biệt tự nhiên giữa cấu trúc sinh học. Ví dụ, hình dạng độc đáo của mỗi chiếc đuôi tôm khiến chiếc kẹp "hai ngón" uốn cong hơi khác nhau ở mỗi bên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng thách thức này cần những cơ chế tăng cường tổng hợp tiên tiến hơn, chẳng hạn như bộ điều khiển có thể điều chỉnh.

Với những cải tiến đó, nhóm nghiên cứu nhìn thấy tiềm năng cho các hệ thống tích hợp cấu trúc có nguồn gốc sinh học, ví dụ như trong cấy ghép y sinh hoặc các nền tảng giám sát hệ sinh học.

Robot với "da" điện tử cảm nhận xúc giác 

Tại Trường ĐH College London (Anh), các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại "da" điện tử mới có thể mang lại cho robot khả năng cảm nhận các xúc giác khác nhau, như chạm, ấn, thay đổi nhiệt độ - thậm chí là cảm giác bị đâm.

Lớp da này được làm từ một vật liệu dẫn điện dựa trên gelatin, có thể được đúc thành nhiều hình dạng khác nhau. Khi được trang bị một loại điện cực đặc biệt, vật liệu này có thể phát hiện tín hiệu từ hàng trăm ngàn đường dẫn kết nối, tương ứng với các cảm giác chạm và áp lực khác nhau.

Các nhà khoa học cho biết vật liệu này có thể được sử dụng trong robot hình người hoặc các bộ phận giả cho con người, nơi cảm giác xúc giác là yếu tố then chốt. Vật liệu này còn có ứng dụng rộng rãi trong ngành ô tô và cứu hộ thảm họa.

Cảm biến xúc giác được xem là cột mốc quan trọng tiếp theo của ngành robot, khi các nhà khoa học tìm cách tạo ra những cỗ máy có thể phản ứng với thế giới theo cách gần giống con người.

Da điện tử thường hoạt động bằng cách chuyển đổi thông tin vật lý - như áp lực hoặc nhiệt độ - thành tín hiệu điện. Trong hầu hết trường hợp, cần các loại cảm biến khác nhau cho từng loại cảm giác. Ví dụ, một cảm biến để phát hiện áp lực, cảm biến khác để đo nhiệt độ.

Tuy nhiên, các tín hiệu từ những cảm biến khác nhau có thể gây nhiễu lẫn nhau. Vật liệu nền - thường là silicon mềm hoặc elastomer giống cao su - lại dễ bị hư hại.

Những robot độc lạ - Ảnh 2.

Cảm biến xúc giác được xem là cột mốc quan trọng tiếp theo của ngành robot, khi các nhà khoa học tìm cách tạo ra những cỗ máy có thể phản ứng với thế giới theo cách gần giống con người. Ảnh: Trường ĐH Cambridge

Lớp da điện tử mới nêu trên sử dụng một loại cảm biến "đa mô thức", có khả năng phát hiện nhiều loại kích thích khác nhau như chạm, nhiệt độ và tổn hại vật lý.

Cảm biến "đa mô thức" dễ chế tạo hơn, bền hơn và chi phí thấp hơn, khiến chúng phù hợp cho việc ứng dụng rộng rãi.

"Chúng tôi chưa đạt đến mức da robot có thể tốt như da người nhưng chúng tôi tin rằng nó tốt hơn bất kỳ thứ gì hiện có" - ông Thomas George Thuruthel, đồng tác giả nghiên cứu, khẳng định với tạp chí Science Robotics.

Robot mềm mô phỏng côn trùng 

Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu của Trường ĐH Virginia đã phát triển kỹ thuật mới để chế tạo robot mềm: HydroSpread.

Kỹ thuật này được kỳ vọng tạo ra những robot tí hon, không lớn hơn một chiếc lá, lướt nhẹ trên mặt ao như loài bọ nước. Trong tương lai, chúng có thể được triển khai để giám sát ô nhiễm, thu thập mẫu nước hoặc thăm dò các khu vực ngập lụt quá nguy hiểm đối với con người.

Trước đây, việc sản xuất các màng mỏng và linh hoạt - yếu tố thiết yếu của robot mềm - đòi hỏi phải chế tạo trên bề mặt rắn như kính. Sau đó, các lớp mỏng manh này phải được bóc ra và chuyển lên nước, một quy trình khó khăn và thường gây rách, thất thoát vật liệu.

HydroSpread giải quyết vấn đề này bằng cách để chính chất lỏng đóng vai trò như "bàn làm việc". Các giọt polymer lỏng có thể tự nhiên lan ra thành những tấm màng siêu mỏng, đồng đều trên bề mặt nước.

Với một tia laser được điều chỉnh chính xác, nhóm nghiên cứu của chuyên gia Baoxing Xu có thể cắt các tấm màng này thành những hoa văn phức tạp - từ hình tròn, dải dài cho đến logo UVA - với độ chính xác đáng kinh ngạc.

TIN LIÊN QUAN

Bằng phương pháp này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra hai nguyên mẫu giống côn trùng: HydroFlexor, di chuyển bằng cách quẫy các "vây" trên mặt nước và HydroBuckler, "bước đi" về phía trước bằng các chân uốn cong, lấy cảm hứng từ bọ nước.

Tiềm năng của kỹ thuật HydroSpread không chỉ dừng lại ở robot mềm. Việc dễ dàng tạo ra các màng mỏng phức tạp mà không làm hỏng chúng có thể mở ra khả năng mới trong việc chế tạo cảm biến y tế đeo được, thiết bị điện tử linh hoạt và hệ thống giám sát môi trường. 

Đây vốn là những công cụ cần phải mỏng, mềm và bền trong những điều kiện mà vật liệu cứng truyền thống không thể đáp ứng.

Những robot độc lạ - Ảnh 3.

Kỹ thuật HydroSpread có tiềm năng tạo ra robot tí hon, không lớn hơn một chiếc lá, lướt nhẹ trên mặt ao như loài bọ nước. Ảnh: Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng UVA

Tin liên quan

Phát minh đột phá của Trung Quốc: Biến mưa thành điện!

Phát minh đột phá của Trung Quốc: Biến mưa thành điện!

(NLĐO) - Giọt mưa không chỉ là nguồn nước ngọt, mà còn mang theo năng lượng chưa được khai thác khi rơi từ bầu trời xuống.

Choáng ngợp trước hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới

(NLĐO) - Hầm đường bộ ở Na Uy này dài 27 km và có điểm nằm ở độ sâu đến 392 m dưới mực nước biển.

Giải mã từ "giáo sĩ phơi khô" đến đạo quân yểu mệnh của Napoleon

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã "đội mũ thám tử" để tìm lời giải cho những câu hỏi bí ẩn còn bỏ ngỏ suốt nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ.

Trung Quốc Mỹ Robot Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo