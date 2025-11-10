Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Sau khi bão số 13 quét qua với sức tàn phá kinh hoàng, để lại thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 9-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đến các nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng để kiểm tra tình hình, thăm hỏi và động viên người dân.

"Không biết sắp tới sinh sống thế nào..."

Tại phường Quy Nhơn Đông - khu vực tâm bão đi qua - hàng ngàn căn nhà đã bị hư hỏng, trong đó hàng chục căn đổ sập. Giữa những mảng tường gãy đổ, mái tôn vương vãi, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh hoang tàn.

Bà Võ Thị Dư (thôn Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông) ngồi lặng trên nền nhà cũ, nay chỉ còn ngổn ngang gạch vụn. "Bão đến nhanh quá, tôi chỉ kịp chạy sang nhà con trai, sáng hôm sau quay lại thì thấy tất cả đã đổ nát, chẳng còn gì nguyên vẹn" - bà nghẹn giọng.

Không chỉ nhà cửa, kế sinh nhai của nhiều gia đình cũng bị cuốn trôi. Chị Nguyễn Thị Thật (trú thôn Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông) nhìn ngôi nhà bị xóa sổ rồi bật khóc: "Bao năm tích góp mới có được mái ấm, giờ trắng tay, không biết sắp tới chúng tôi phải sống thế nào".

Theo ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, toàn phường có 1.255 nhà hư hỏng, 25 nhà sập hoàn toàn, thiệt hại hơn 177 tỉ đồng. Nhiều tàu cá, lồng nuôi thủy sản và diện tích rừng bị tàn phá nặng nề.

Xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai có 91 nhà sập, 1.300 nhà tốc mái, 3.000 hộ ngập sâu. Địa phương kiến nghị hỗ trợ 145 tỉ đồng để khắc phục hạ tầng, sửa chữa nhà cửa và phục hồi sản xuất.

Nhiều căn nhà ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai đã sập hoàn toàn do bão. Ảnh: TTXVN

Khu vực ven biển xã Đề Gi - vốn trù phú về muối và nuôi trồng thủy sản - nay phủ đầy sắc xám sau cơn bão. Theo UBND xã Đề Gi, cơn bão số 13 đã làm 8 nhà sập, 700 nhà tốc mái, gần 500 nhà ngập sâu; 6 tàu chìm, 10 tàu hư hỏng nặng; 166 ha thủy sản và 2.000 tấn muối mất trắng, tổng thiệt hại hơn 240 tỉ đồng.

"Điện, nước bị cắt, người dân không thể sửa nhà hay tái sản xuất. Chúng tôi mong có thêm nguồn lực để gia cố đê bao, hạ tầng và hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế" - ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi, kiến nghị.

Không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở

Sau khi khảo sát thực tế, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã động viên người dân từng xã, từng thôn, chia sẻ với bà con về những tổn thất quá lớn sau bão.

"Ưu tiên số 1 hiện nay là khôi phục điện, nước, giao thông và môi trường. Khi các yếu tố thiết yếu này được bảo đảm thì việc sửa chữa nhà cửa và phục hồi sinh kế mới có thể triển khai đồng bộ. Không để khó khăn chồng chất, đặc biệt với hộ nghèo" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà hỗ trợ người dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 13. Ảnh: ĐỨC ANH

Ngay tại hiện trường, Phó Thủ tướng đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 20 hộ có nhà sập hoàn toàn, mỗi hộ 60 triệu đồng; đồng thời trao 150 suất quà cho các hộ bị thiệt hại nặng. Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực ứng phó chủ động của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là việc sơ tán an toàn hơn 300.000 người trước khi bão đổ bộ. "Đó là quyết định đúng đắn, cứu được nhiều sinh mạng trong cơn bão mạnh nhất nhiều năm qua" - ông nhận xét.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 206 nhà sập, 24.700 nhà tốc mái, hạ tầng điện - giao thông nhiều nơi tê liệt; tổng thiệt hại ước tính hơn 5.200 tỉ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tỉnh đã tổ chức triển khai ứng phó từ rất sớm, với phương châm "phòng là chính - từ sớm, từ xa". Việc sơ tán quy mô lớn hơn 341.000 người được thực hiện quyết liệt, không để dân ở lại vùng nguy hiểm.

Sau bão, Gia Lai nhanh chóng phân bổ hỗ trợ: 60 triệu đồng/nhà sập, 5 triệu đồng/nhà tốc mái hoàn toàn, 2 triệu đồng/nhà hư hỏng một phần. Các tuyến đường, trường học, bệnh viện, điện lưới, thông tin liên lạc… đang được khẩn trương khắc phục, phấn đấu ổn định sinh hoạt từ ngày 10-11.

Kết luận buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu dốc toàn lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng, bảo đảm không ai thiếu ăn, thiếu mặc hay không có nơi ở tạm thời.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định tỉnh xem việc giúp dân vượt qua hậu quả bão lũ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Tỉnh đã tính đến phương án bố trí tạm cư tại các đơn vị quân đội đối với các hộ dân chưa có nơi lưu trú an toàn...

Ngân hàng hỗ trợ 9 tỉ đồng Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các ngân hàng đã trao 9 tỉ đồng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ sau bão. Đây là chương trình do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp vận động. Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hỗ trợ 5 tỉ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hỗ trợ 3 tỉ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Gia Lai 1 tỉ đồng.



