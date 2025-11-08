Những ngày qua, ảnh hưởng của mưa bão liên tục tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã khiến nguồn cung rau củ quả về TP HCM sụt giảm mạnh, kéo theo giá nhiều mặt hàng tăng vọt. Ghi nhận sáng 7-11 tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, lượng rau củ quả nhập chợ chỉ đạt 2.308 tấn, giảm 134 tấn so với ngày 6-11 và giảm tới 511 tấn so với đầu tuần.

Giá rau củ tăng mạnh

Ban quản lý chợ cho biết mưa bão gây thiệt hại nặng tại vùng trồng, khó khăn trong thu hoạch và vận chuyển. Cụ thể, bầu tăng thêm 2.000 đồng lên 27.000 đồng/kg (cao hơn 9.000 đồng so với đầu tuần), cải ngọt 28.000 đồng/kg, cải thảo 14.000 đồng/kg, xà lách búp 40.000 đồng/kg, bí đao 24.000 đồng/kg, còn đậu cô ve trắng 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng chỉ trong vài ngày.

Siêu thị Go Huế vẫn cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân suốt những ngày qua .Ảnh: QUANG NHẬT

Tại các chợ bán lẻ ở TP HCM như Thị Nghè, Tân Định, Đo Đạc hay chợ Bà Chiểu, giá rau củ nhiều loại tăng gấp đôi. Rau dền từ 20.000 - 25.000 đồng/kg nay lên 40.000 đồng/kg; cải ngọt và khổ qua tăng lên 35.000 - 40.000 đồng/kg. Cùng lúc, giá trứng gà tại chợ dân sinh duy trì ở mức 3.000 - 3.500 đồng/trứng, còn tại siêu thị dao động 3.600 - 3.800 đồng/trứng. Người bán cho biết trứng loại to ít người mua do giá cao, nên chủ yếu bán loại nhỏ.

Bà Lệ, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho biết: "Giá rau tăng mạnh do mưa lớn khiến nhiều ruộng rau bị ngập úng. Người đi chợ thấy giá cao nên mua ít lại, họ chọn loại rẻ hơn như cà rốt, bắp cải". Còn chị Chi, tiểu thương chợ Đo Đạc (phường An Khánh), than sức mua giảm rõ rệt, nhiều người bán không dám nhập hàng nhiều vì sợ không tiêu thụ kịp, rau dễ hư hỏng.

Trong khi đó, đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết đã triển khai kế hoạch bình ổn nguồn cung, tăng cường dự trữ hàng hóa và nâng lượng tồn kho gấp nhiều lần so với ngày thường. Các nhóm hàng như rau củ, thịt cá, trứng, mì ăn liền, gạo và nước đóng chai được ưu tiên điều phối đến khu vực chịu ảnh hưởng bão lụt.

Hệ thống cũng tăng nhân lực, phương tiện vận chuyển để bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn và tung ra nhiều chương trình giảm giá, ưu đãi thiết yếu giúp người dân mua sắm tiết kiệm, góp phần ổn định thị trường sau mưa bão.

Hàng hóa vẫn đầy đủ

Trong khi đó, ghi nhận tại các địa phương ảnh hưởng trực tiếp của bão, như Đắk Lắk, Huế, Đà Nẵng, sáng 7-11, thời tiết đã nắng ráo trở lại nhưng hoạt động buôn bán vẫn chưa sôi động. Ở khu chợ nhỏ trên đường Nguyễn Xuân Nguyên (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), bình thường có hơn 10 sạp rau và 5 sạp thịt heo, nay chỉ còn 1-2 sạp mở cửa. Một tiểu thương cho biết người dân đã mua sắm đầy đủ nhu yếu phẩm trước bão nên sức mua giảm, trong khi tiểu thương không kịp chuẩn bị hàng vì thời tiết bất ổn, khâu giao hàng khó khăn.

Trước diễn biến bão số 13 Kalmaegi, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã chủ động kích hoạt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai năm 2025. Các doanh nghiệp được yêu cầu dự trữ lương thực, mì gói, nước đóng chai, xăng dầu, vật tư thiết yếu, đồng thời theo dõi sát tình hình giá cả, nguồn cung để kịp thời báo cáo khi xảy ra biến động. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp phải xuất bán hàng hóa dự trữ để phục vụ công tác cứu trợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Song song đó, ngành công thương tỉnh này cũng thành lập đội ứng trực 24/24 giờ, phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được yêu cầu bảo đảm đủ nguồn cung, sẵn sàng tiếp ứng cho các đại lý khi có yêu cầu khẩn cấp.

Tại Huế, sau khi nước rút, hệ thống điện, nước, viễn thông được khôi phục nhanh, giúp các siêu thị, cửa hàng hoạt động trở lại bình thường. Theo Sở Công Thương TP Huế, từ ngày 29-10 đến 4-11, tỉnh đã xuất cấp hàng hóa dự trữ hỗ trợ người dân vùng lũ với tổng trị giá hơn 9,7 tỉ đồng, gồm 31.800 thùng mì tôm, 15.600 thùng sữa, 16.200 lít xăng và 4.200 lít dầu. Lượng hàng dự trữ còn lại vẫn dồi dào với 100 tấn gạo, 23.000 thùng mì và 30.000 thùng sữa tươi, phân bổ tại các siêu thị lớn như Go! Huế, Aeon Mall, Co.opMart, Thái Đông Anh...

Theo ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Huế, giá cả hiện ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng. Lực lượng quản lý thị trường vẫn duy trì giám sát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ, góp phần bình ổn thị trường và ổn định đời sống người dân sau bão.

Đà Nẵng bảo đảm nguồn hàng Sau đợt mưa lũ vừa qua, các xã miền núi của TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều phương án bảo đảm lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt là các hộ phải sơ tán hoặc sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Tại các xã như A Vương, Trà Đốc…, chính quyền kích hoạt phương án hậu cần "4 tại chỗ", yêu cầu tiểu thương tăng lượng dự trữ hàng thiết yếu và tuyệt đối không găm hàng, nâng giá. Nhờ được cảnh báo sớm, nhiều cửa hàng tạp hóa đã nhập thêm mì gói, gạo, cá khô, nước uống, thịt hộp và cam kết bán đúng giá. Cùng với đó, Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Đặc biệt, 20 tấn gạo dự trữ đã được Sở Công Thương phối hợp với lực lượng quân sự thành phố khẩn trương vận chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng, giúp người dân ổn định cuộc sống. Nhờ sự chủ động của chính quyền và sự phối hợp của các lực lượng, thị trường Đà Nẵng sau bão vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá cục bộ.



