Fung Wong giật cấp 16 vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Fung Wong giật cấp 16 vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 10-11, bão Fung Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 14 Fung Wong lúc 4 giờ ngày 10-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 tới, tức 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 15,0 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão số 14 Fung Wong có ảnh hưởng đến nước ta?

Tới 4 giờ ngày 12-11, bão đổi sang hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 118,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 17,5 độ Vĩ Bắc đến 23,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

4 giờ ngày 13-11, bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão bão số 14 Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16. Sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m.

Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Như vậy, từ đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, nhiều cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề đối với miền Bắc và miền Trung. Gần nhất cơn bão số 13 đã khiến 6 người chết, 2.365 nhà bị sập; 57.498 nhà bị hư hỏng, tốc mái... 

Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới 7.805,85 tỉ đồng, trong đó Quảng Ngãi 306 tỉ đồng; Đắk Lắk: 2.287 tỉ đồng; Gia Lai: 5.209 tỉ đồng; Lâm Đồng 3,2 tỉ đồng.

Tin liên quan

Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ưu tiên trước mắt là khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông..., để việc sửa chữa nhà cửa và phục hồi sinh kế cho người dân được triển khai đồng bộ

Bản tin sáng 10-11: Cuồng phong siêu bão Phượng Hoàng thần tốc tiến vào đất liền Philippines

(NLĐO) - Cuồng phong siêu bão Phượng Hoàng thần tốc tiến vào đất liền Philippines; 3 người sống sót thần kỳ trên biển: Họ đã thoát khỏi tử thần như thế nào?...

Báo in Người Lao Động 10-11: Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

(NLĐO) - Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới; Cẩn trọng khi chuyển đổi mô hình đại học; “Biến số” vũ khí hạt nhân… là những nội dung đáng chú ý khác

bão số 14 tin bão biển đông bão Fung Wong bão số 14 Fung Wong bão Fung Wong có đổ bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo