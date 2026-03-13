HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Đôi bàn tay sương giá dệt linh hồn trà Việt

Bài, ảnh, video: ĐÀO THỊ BẠCH

(NLĐO)- Ngồi uống trà với Nguyễn Cao Sơn, tôi hay lặng lẽ nhìn đôi bàn tay ám mùi khói bếp, hằn vết xước của những chuyến xuyên rừng Hoàng Liên Sơn mù mịt sương

Video: Nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn chia sẻ về giá trị thương hiệu, sức cạnh tranh của trà Việt trên trường quốc tế

Anh nhón vài búp trà Shan Tuyết thả vào ấm đất. Nước sôi dội xuống. Mùi rêu phong, mùi mây ngàn và cả cái hoang hoải của đại ngàn bừng tỉnh, cuộn chát rồi ngọt lịm nơi cuống họng.

- Ảnh 1.

Không gian trà thất của nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn luôn là một điểm hẹn bình an để lan tỏa tình yêu trà Việt tới bạn bè và những vị khách hữu duyên

Người đời vỗ tay tán tụng Cao Sơn khi thấy anh mặc áo dài, khoan thai pha trà thết đãi các nguyên thủ quốc gia. Họ trầm trồ lúc anh đứng thẳng lưng giữa Paris hoa lệ, ôm trọn những chiếc cúp vàng AVPA, dõng dạc ghi danh bạch trà, hoàng trà Việt Nam lên bản đồ thế giới. Nhưng tôi thì ấn tượng với một Cao Sơn khác: Một người đàn ông lầm lũi bám bản, ăn ngủ cùng đồng bào Mông, Dao trên những đỉnh núi sương mù. Người xót xa vuốt ve từng mảng rêu vương trên gốc chè cổ thụ mấy trăm năm tuổi như chạm vào máu thịt mình.

- Ảnh 2.

Từ đôi bàn tay thấm đầy sương gió, hương trà Việt lặng lẽ, bền bỉ lan xa...

Anh hay rủ rỉ kể về đêm dâng hương tế lễ đền Thần Nông. Giọng anh lúc ấy trầm xuống, rưng rưng. Mạch trà Việt chảy từ thuở khai thiên lập địa, ngấm vào đất đai cằn cỗi, chìm khuất lầm lụi mây mù Tây Bắc. Khát vọng lôi thứ lá rừng hoang dã ấy ra ánh sáng của anh từng bị nhiều người cười nhạt. Đem trà Việt đi đọ sức với các đế chế năm châu ư? Đâu ai tin.

- Ảnh 3.

“Cuộc sống giống như cách pha trà: Hãy đun sôi cái tôi, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng những muộn phiền, lọc đi mọi sai lầm... và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc” - đó là thông điệp thường xuyên được nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn chia sẻ với mọi người.

Nhưng Cao Sơn làm được. Sáu giải thưởng lớn trong cuộc thi trà thế giới tại Pháp năm 2024 là "tiếng gầm" kiêu hãnh của núi rừng. Là lời khẳng định đầy xác quyết: Trà Việt không hề lép vế.

- Ảnh 4.

Mỗi chén trà là một câu chuyện về hương vị, về tình đất, tình người và mẫu số chung cho tất cả câu chuyện ấy của Nguyễn Cao Sơn đều dẫn về mạch nguồn văn hóa trà Việt đầy tự hào mà anh muốn lan tỏa tới cộng đồng

- Ảnh 5.

Người trẻ không chỉ học được cách pha, mà còn “bỏ túi” những triết lý, thông điệp về đạo trong trà từ người nghệ nhân sinh năm 1979

- Ảnh 6.

Vào mỗi dịp hè, không gian trà của Nguyễn Cao Sơn luôn đầy ắp hương sen

Sứ mệnh của Cao Sơn chưa bao giờ dừng ở việc bán vài lạng trà đắt đỏ. Anh đang gánh trên vai cái nghiệp đánh thức di sản. Anh đóng gói cả bề dày văn hóa, cả giọt mồ hôi nhọc nhằn của người nông dân bản địa vào từng búp lá khô cong bé xíu. Để rồi khi thứ nước sôi trăm độ dội qua, "linh hồn" Việt Nam cứ thế bung nở.

- Ảnh 7.

Tâm tịnh, lòng an bên hương sen vị trà

- Ảnh 8.

Bất cứ không gian nào, dù ở phố, bên bờ sông, dọc đường, hay lưng đồi - chỉ cần thấy rung động với thiên nhiên đất trời nơi đó - thì đều có thể trở thành chốn dừng chân để nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn thưởng trà cùng bạn bè, kết nối, hòa nhịp với thiên nhiên

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Poster Lễ hội Tôn vinh cà phê - trà Việt lần 4 - năm 2026

 

Tin liên quan

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê

(NLĐO) - Mùi hương cà phê nồng nàn hòa quyện cùng làn khói mỏng tỏa lên trong căn nhà dài Ê đê.

Hương chè Quyết Thắng vùng cao

(NLĐO) - Đứng giữa đồi chè Quyết Thắng, hít một hơi thật sâu, người ta dễ dàng cảm nhận không khí mát lành của núi rừng

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Trà Việt cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 Nguyễn Cao Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo