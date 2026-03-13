Đôi bàn tay sương giá dệt linh hồn trà Việt

Video: Nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn chia sẻ về giá trị thương hiệu, sức cạnh tranh của trà Việt trên trường quốc tế

Anh nhón vài búp trà Shan Tuyết thả vào ấm đất. Nước sôi dội xuống. Mùi rêu phong, mùi mây ngàn và cả cái hoang hoải của đại ngàn bừng tỉnh, cuộn chát rồi ngọt lịm nơi cuống họng.

Không gian trà thất của nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn luôn là một điểm hẹn bình an để lan tỏa tình yêu trà Việt tới bạn bè và những vị khách hữu duyên

Người đời vỗ tay tán tụng Cao Sơn khi thấy anh mặc áo dài, khoan thai pha trà thết đãi các nguyên thủ quốc gia. Họ trầm trồ lúc anh đứng thẳng lưng giữa Paris hoa lệ, ôm trọn những chiếc cúp vàng AVPA, dõng dạc ghi danh bạch trà, hoàng trà Việt Nam lên bản đồ thế giới. Nhưng tôi thì ấn tượng với một Cao Sơn khác: Một người đàn ông lầm lũi bám bản, ăn ngủ cùng đồng bào Mông, Dao trên những đỉnh núi sương mù. Người xót xa vuốt ve từng mảng rêu vương trên gốc chè cổ thụ mấy trăm năm tuổi như chạm vào máu thịt mình.

Từ đôi bàn tay thấm đầy sương gió, hương trà Việt lặng lẽ, bền bỉ lan xa...

Anh hay rủ rỉ kể về đêm dâng hương tế lễ đền Thần Nông. Giọng anh lúc ấy trầm xuống, rưng rưng. Mạch trà Việt chảy từ thuở khai thiên lập địa, ngấm vào đất đai cằn cỗi, chìm khuất lầm lụi mây mù Tây Bắc. Khát vọng lôi thứ lá rừng hoang dã ấy ra ánh sáng của anh từng bị nhiều người cười nhạt. Đem trà Việt đi đọ sức với các đế chế năm châu ư? Đâu ai tin.

“Cuộc sống giống như cách pha trà: Hãy đun sôi cái tôi, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng những muộn phiền, lọc đi mọi sai lầm... và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc” - đó là thông điệp thường xuyên được nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn chia sẻ với mọi người.

Nhưng Cao Sơn làm được. Sáu giải thưởng lớn trong cuộc thi trà thế giới tại Pháp năm 2024 là "tiếng gầm" kiêu hãnh của núi rừng. Là lời khẳng định đầy xác quyết: Trà Việt không hề lép vế.

Mỗi chén trà là một câu chuyện về hương vị, về tình đất, tình người và mẫu số chung cho tất cả câu chuyện ấy của Nguyễn Cao Sơn đều dẫn về mạch nguồn văn hóa trà Việt đầy tự hào mà anh muốn lan tỏa tới cộng đồng

Người trẻ không chỉ học được cách pha, mà còn “bỏ túi” những triết lý, thông điệp về đạo trong trà từ người nghệ nhân sinh năm 1979

Vào mỗi dịp hè, không gian trà của Nguyễn Cao Sơn luôn đầy ắp hương sen

Sứ mệnh của Cao Sơn chưa bao giờ dừng ở việc bán vài lạng trà đắt đỏ. Anh đang gánh trên vai cái nghiệp đánh thức di sản. Anh đóng gói cả bề dày văn hóa, cả giọt mồ hôi nhọc nhằn của người nông dân bản địa vào từng búp lá khô cong bé xíu. Để rồi khi thứ nước sôi trăm độ dội qua, "linh hồn" Việt Nam cứ thế bung nở.

Tâm tịnh, lòng an bên hương sen vị trà

Bất cứ không gian nào, dù ở phố, bên bờ sông, dọc đường, hay lưng đồi - chỉ cần thấy rung động với thiên nhiên đất trời nơi đó - thì đều có thể trở thành chốn dừng chân để nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn thưởng trà cùng bạn bè, kết nối, hòa nhịp với thiên nhiên

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).