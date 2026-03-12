Hương cà phê trong nhà dài Ê đê

Bầu không gian tĩnh lặng, cao nguyên dường như đang chậm rãi kể câu chuyện của riêng mình.

Quán cà phê Ama Win với lối kiến trúc nhà dài độc đáo

Đắk Lắk - nơi tôi sống được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Nơi đây Robusta chiếm phần lớn diện tích với hương vị đậm đà, đắng mạnh. Nhà trồng cà phê, tôi đã quen với hình ảnh mùa cà phê chín mọng, quen hương hoa trắng muốt thoảng dìu dịu trong gió mỗi độ tháng 3 về.

Đắk Lắk mùa cà phê chín mọng

Với tôi, trong từng hạt cà phê đọng lại chút nắng gió và cả sự cần mẫn của người nông dân chân chất. Bởi vậy, dù cuộc sống chộn rộn lo toan tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê mỗi sáng để ấp ủ tâm hồn.

Không gian bên trong quán được bài trí đậm chất Tây Nguyên

Trong vô vàn quán xá với đủ phong cách hiện đại, tôi chọn cà phê AMa Win quen thuộc với lối kiến trúc nhà dài của người Ê đê. Cầu thang gỗ tạc hình đôi bầu ngực và trăng lưỡi liềm, vốn là biểu tượng văn hóa mẫu hệ của người dân bản địa. Không gian bên trong cũng đậm chất Tây Nguyên với những chiếc chiêng treo trên vách, vài ché rượu cần, gùi tre, bếp lửa, quả bầu khô, hạt bắp, bó lúa… được bài trí tao nhã và ấn tượng.

Một góc quán bên bếp lửa và các vật dụng bản địa

Điều khiến quán trở nên thu hút hơn cả là cà phê nguyên chất chế biến thủ công. Hạt cà phê được chọn từ những trái chín mọng trong vườn, phơi nắng rồi rang bằng củi để giữ trọn vị.

Cô chủ quán khéo léo phối trộn Robusta cùng một phần Arabica làm nổi bật vị đắng mạnh lẫn hương thơm thanh nhẹ và hậu vị ngọt dịu. Từng giọt ngọc đen sánh đậm, tỏa hương thơm nồng đặc trưng khó nơi nào sánh được.

Từng hạt cà phê được lựa chọn cẩn thận trước khi phơi

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhà dài truyền thống, tôi như đang chạm khẽ vào nhịp sống Tây Nguyên: bình yên, ấm áp, đầy bản sắc.

Tôi hạnh phúc khi được thưởng thức cà phê mỗi ngày

Trong dư vị còn vương vít nơi đầu lưỡi, hồn cốt vùng đất đỏ bazan hiện diện và tạc sâu trong tâm thức. Tôi âm thầm cảm nhận qua từng giọt cà phê tí tách rơi.

Tôi có thói quen uống cà phê mỗi sáng để ấp ủ tâm hồn