HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Ẩm thực

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê

Bài, ảnh: Cỏ Thi

(NLĐO) - Mùi hương cà phê nồng nàn hòa quyện cùng làn khói mỏng tỏa lên trong căn nhà dài Ê đê.

Bầu không gian tĩnh lặng, cao nguyên dường như đang chậm rãi kể câu chuyện của riêng mình.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 1.

Quán cà phê Ama Win với lối kiến trúc nhà dài độc đáo

Đắk Lắk - nơi tôi sống được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Nơi đây Robusta chiếm phần lớn diện tích với hương vị đậm đà, đắng mạnh. Nhà trồng cà phê, tôi đã quen với hình ảnh mùa cà phê chín mọng, quen hương hoa trắng muốt thoảng dìu dịu trong gió mỗi độ tháng 3 về.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 2.

Đắk Lắk mùa cà phê chín mọng

Với tôi, trong từng hạt cà phê đọng lại chút nắng gió và cả sự cần mẫn của người nông dân chân chất. Bởi vậy, dù cuộc sống chộn rộn lo toan tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê mỗi sáng để ấp ủ tâm hồn.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 3.

Không gian bên trong quán được bài trí đậm chất Tây Nguyên

Trong vô vàn quán xá với đủ phong cách hiện đại, tôi chọn cà phê AMa Win quen thuộc với lối kiến trúc nhà dài của người Ê đê. Cầu thang gỗ tạc hình đôi bầu ngực và trăng lưỡi liềm, vốn là biểu tượng văn hóa mẫu hệ của người dân bản địa. Không gian bên trong cũng đậm chất Tây Nguyên với những chiếc chiêng treo trên vách, vài ché rượu cần, gùi tre, bếp lửa, quả bầu khô, hạt bắp, bó lúa… được bài trí tao nhã và ấn tượng.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 4.

Một góc quán bên bếp lửa và các vật dụng bản địa

Điều khiến quán trở nên thu hút hơn cả là cà phê nguyên chất chế biến thủ công. Hạt cà phê được chọn từ những trái chín mọng trong vườn, phơi nắng rồi rang bằng củi để giữ trọn vị. 

Cô chủ quán khéo léo phối trộn Robusta cùng một phần Arabica làm nổi bật vị đắng mạnh lẫn hương thơm thanh nhẹ và hậu vị ngọt dịu. Từng giọt ngọc đen sánh đậm, tỏa hương thơm nồng đặc trưng khó nơi nào sánh được.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 5.

Từng hạt cà phê được lựa chọn cẩn thận trước khi phơi

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhà dài truyền thống, tôi như đang chạm khẽ vào nhịp sống Tây Nguyên: bình yên, ấm áp, đầy bản sắc.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 6.

Tôi hạnh phúc khi được thưởng thức cà phê mỗi ngày

Trong dư vị còn vương vít nơi đầu lưỡi, hồn cốt vùng đất đỏ bazan hiện diện và tạc sâu trong tâm thức. Tôi âm thầm cảm nhận qua từng giọt cà phê tí tách rơi.

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 7.

Tôi có thói quen uống cà phê mỗi sáng để ấp ủ tâm hồn

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Hương cà phê trong nhà dài Ê đê - Ảnh 8.

Tin liên quan

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Buổi sáng ở đơn vị thường bắt đầu khi thành phố còn chưa thức hẳn. Ánh đèn trong phòng trực vẫn sáng, những tập hồ sơ đã được mở ra từ sớm.

Uống trà trâu cổ làm “khổ” quý ông

(NLĐO) - Người xưa vẫn đùa rằng uống đều đặn thứ trà này thì "ông uống bà khen", bởi đàn ông khỏe mạnh thì gia đình cũng thêm vui cửa vui nhà.

Hương chè Quyết Thắng vùng cao

(NLĐO) - Đứng giữa đồi chè Quyết Thắng, hít một hơi thật sâu, người ta dễ dàng cảm nhận không khí mát lành của núi rừng

Tây Nguyên quán cà phê Đăk Lăk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo