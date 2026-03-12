Hương cà phê trong nhà dài Ê đê

Bầu không gian tĩnh lặng, cao nguyên dường như đang chậm rãi kể câu chuyện của riêng mình.
Đắk Lắk - nơi tôi sống được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Nơi đây Robusta chiếm phần lớn diện tích với hương vị đậm đà, đắng mạnh. Nhà trồng cà phê, tôi đã quen với hình ảnh mùa cà phê chín mọng, quen hương hoa trắng muốt thoảng dìu dịu trong gió mỗi độ tháng 3 về.
Với tôi, trong từng hạt cà phê đọng lại chút nắng gió và cả sự cần mẫn của người nông dân chân chất. Bởi vậy, dù cuộc sống chộn rộn lo toan tôi vẫn giữ thói quen uống cà phê mỗi sáng để ấp ủ tâm hồn.
Trong vô vàn quán xá với đủ phong cách hiện đại, tôi chọn cà phê AMa Win quen thuộc với lối kiến trúc nhà dài của người Ê đê. Cầu thang gỗ tạc hình đôi bầu ngực và trăng lưỡi liềm, vốn là biểu tượng văn hóa mẫu hệ của người dân bản địa. Không gian bên trong cũng đậm chất Tây Nguyên với những chiếc chiêng treo trên vách, vài ché rượu cần, gùi tre, bếp lửa, quả bầu khô, hạt bắp, bó lúa… được bài trí tao nhã và ấn tượng.
Điều khiến quán trở nên thu hút hơn cả là cà phê nguyên chất chế biến thủ công. Hạt cà phê được chọn từ những trái chín mọng trong vườn, phơi nắng rồi rang bằng củi để giữ trọn vị.
Cô chủ quán khéo léo phối trộn Robusta cùng một phần Arabica làm nổi bật vị đắng mạnh lẫn hương thơm thanh nhẹ và hậu vị ngọt dịu. Từng giọt ngọc đen sánh đậm, tỏa hương thơm nồng đặc trưng khó nơi nào sánh được.
Ngồi nhâm nhi ly cà phê, ngắm nhà dài truyền thống, tôi như đang chạm khẽ vào nhịp sống Tây Nguyên: bình yên, ấm áp, đầy bản sắc.
Trong dư vị còn vương vít nơi đầu lưỡi, hồn cốt vùng đất đỏ bazan hiện diện và tạc sâu trong tâm thức. Tôi âm thầm cảm nhận qua từng giọt cà phê tí tách rơi.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Bình luận (0)