Hương chè Quyết Thắng vùng cao

Nhà ở của công nhân ven đồi chè

Ẩn mình giữa đại ngàn xanh thẳm, vùng chè Quyết Thắng ở thôn Ban Mai, xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng hiện ra như một thảo nguyên xanh, nơi hương chè thoang thoảng bay trong gió núi, dịu dàng và thanh khiết.

Các công nhân hái chè ở nông trường chè Quyết Thắng

Từ trung tâm thành phố, theo quốc lộ 14B rồi rẽ về phía Tây, hành trình dần đưa người lữ khách rời xa sự ồn ào quen thuộc. Qua ngã ba Túy Loan (xã Hòa Vang), con đường bắt đầu uốn lượn giữa núi đồi trùng điệp. Dòng sông Túy Loan hiền hòa lặng lẽ trôi, vắt qua những cánh rừng và những triền đất đang lên màu xanh non mới.

Một góc cảnh đồi chè của nông trường chè Quyết Thắng (xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng)

Càng đi sâu vào vùng núi, không gian càng khoáng đạt. Sương sớm bảng lảng trên những triền đồi, hoa dại ven đường điểm xuyến sắc màu mộc mạc. Vượt qua con dốc Kiền quanh co, cả vùng chè xanh bỗng mở ra trước mắt – bạt ngàn những luống chè trải dài theo triền đồi mềm mại.

Công nhân cắt đọt chè bằng máy

Trong buổi sớm đầu năm, khi sương còn đọng trên lá chè, cả vùng đồi như phủ một lớp ánh bạc mỏng. Ánh nắng xuân vừa lên, những giọt sương lấp lánh rung rinh.

Công nhân đang hái chè

Giữa không gian ấy, tiếng nói cười của những người hái chè vang lên rộn rã. Những phụ nữ Cơ Tu với chiếc gùi sau lưng thoăn thoắt hái từng búp chè non, tạo nên bức tranh lao động giản dị mà đầy sức sống.

Du khách nước ngoài trải nghiệm với “hương chè” Đông Giang

Đứng giữa đồi chè, hít một hơi thật sâu, người ta dễ dàng cảm nhận không khí mát lành của núi rừng. Hương lá chè tươi quyện trong gió núi mang theo vị thanh mát của đất trời vùng cao.

Chụp ảnh cưới trên đồi chè

Điều đáng nhớ nhất có lẽ là khoảnh khắc ngồi giữa đồi chè, chậm rãi thưởng thức một chén trà nóng vừa pha. Nước trà trong xanh, hương thơm dịu nhẹ, vị chát thanh rồi ngọt hậu nơi đầu lưỡi. Trong cái se lạnh đầu xuân, chén trà nhỏ trở thành sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên và nhịp sống bình dị của vùng sơn cước.

Mùi hương lá chè tươi quyện trong gió núi mang theo vị thanh mát của đất trời vùng cao

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).