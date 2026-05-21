Đội bóng "áo lính" hướng mục tiêu á quân V-League

Thể Công Viettel nhiều cơ hội đoạt ngôi á quân V-League

Thể Công Viettel đang có nhiều cơ hội đoạt ngôi á quân V-League 2025-2026 cùng tấm vé tham dự đấu trường AFC Champions League Two mùa sau. Đội bóng áo lính hiện xếp thứ 2 bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với nhóm bám đuổi.

So tài với PVF-CAND trên sân Hàng Đẫy là thời cơ để đoàn quân HLV Popov tích điểm tối đa, củng cố vị trí trong tốp 2. Trong khi đó, đội khách bước vào trận đấu với áp lực nặng nề của cuộc chiến trụ hạng.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Nam Định ngay tại Thiên Trường, Thể Công Viettel đang đạt trạng thái tinh thần hưng phấn. Thầy trò ông Popov thể hiện sự ổn định đáng nể ở giai đoạn quyết định mùa giải. Lối chơi giàu năng lượng, pressing mạnh cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đội bóng áo lính trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trên sân nhà.

Thể Công Viettel có hàng thủ chắc chắn, hàng công sắc bén

Điểm tựa lớn nhất của Thể Công Viettel chính là hàng thủ chắc chắn và khả năng tận dụng thời cơ hiệu quả. Sở hữu những tuyển thủ giàu kinh nghiệm cùng dàn ngoại binh đẳng cấp cao giúp Thể Công Viettel dễ dàng áp đặt thế trận trước các đối thủ yếu hơn.

Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, PVF-CAND đang chìm sâu trong áp lực. Thất bại nặng nề trước CLB Hà Nội ở vòng trước khiến đội bóng trẻ tiếp tục chôn chân ở nhóm cuối bảng. Không chỉ yếu về kinh nghiệm, PVF-CAND còn bộc lộ hạn chế ở khả năng phòng ngự khi thường xuyên để lộ khuyết điểm trước những đội bóng có lối chơi giàu tốc độ, triển khai bóng nhanh.

PVF-CAND đối diện nguy cơ rớt hạng

Dẫu vậy, PVF-CAND vẫn có thể tạo bất ngờ nhờ tinh thần thi đấu nhiệt huyết của dàn tuyển thủ U23. Những nhân tố như Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Lý Đức… giàu tính đột biến và cũng biết cách tận dụng tốt các tình huống phản công. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu giữa hai CLB vẫn là khá lớn.

Trong bối cảnh Thể Công Viettel đang duy trì phong độ cao và còn nguyên động lực giữ vị trí á quân, cơ hội để PVF-CAND giành điểm bị đánh giá rất thấp. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và tâm lý thi đấu, đội khách nhiều khả năng sẽ tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy trụ hạng sau vòng đấu này.