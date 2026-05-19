V-League 2025-2026: "Mưa bàn thắng" ở vòng 23, khán giả tiếp tục phủ kín khán đài

Qua 7 trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2025-2026, khán giả chứng kiến sự bùng nổ của các chân sút khi có tới 23 bàn thắng được ghi, đạt trung bình 3,29 bàn/trận - mức cao hàng đầu kể từ đầu mùa giải.

Thống kê từ vòng đấu này cũng ghi nhận 34 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ cùng tổng lượng khán giả lên tới 37.500 người, trung bình hơn 5.300 khán giả/trận. Những con số cho thấy sức nóng ngày càng tăng của cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Công an Hà Nội trở thành tân vương V-League

Điểm nhấn lớn nhất của vòng 23 là hiệu suất ghi bàn ấn tượng của nhiều đội bóng nhóm đầu. Các cuộc đối đầu diễn ra với tốc độ cao, cởi mở hơn thay vì thiên về phòng ngự như giai đoạn đầu mùa. Điều này giúp V-League trở nên hấp dẫn, tạo sức hút đáng kể với người hâm mộ trên khắp các sân cỏ cả nước.

Bên cạnh việc CLB Công an Hà Nội đăng quang giải đấu sớm 3 vòng đấu, cuộc đua vào tốp 3 chung cuộc giữa Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội cũng bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt.

Cuộc chiến trụ hạng trở nên cam go đối các CLB nhóm cuối

Ngoài ra, cuộc chiến trụ hạng cam go khiến các CLB nhóm cuối buộc phải chơi mạo hiểm hơn. Nhiều đội bóng thiên về phòng ngự cũng sẵn sàng thay đổi tư duy chiến thuật, dâng cao đội hình để tìm chiến thắng, kéo theo số lượng bàn thắng tăng mạnh ở các vòng đấu gần đây.

Một tín hiệu tích cực khác là lượng khán giả tiếp tục duy trì ổn định. Những sân đấu truyền thống như Thiên Trường, Lạch Tray hay Hàng Đẫy vẫn giữ được bầu không khí sôi động, góp phần nâng chất lượng hình ảnh giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau 23 vòng đấu, V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn then chốt với cuộc cạnh tranh quyết liệt ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Chất lượng chuyên môn cùng sức hút khán giả được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì như hiện tại, hứa hẹn sẽ tạo nên cái kết kịch tính bậc nhất lịch sử V-League.