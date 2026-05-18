Vòng 23 V-League: CAHN đăng quang sớm, PVF-CAND trở lại chót bảng

Đội bóng sông Hàn tạm thời thoát chót bảng

Trong trận đấu sớm tối 15-5, CLB Đà Nẵng nuôi hy vọng trụ hạng khi cầm chân Công an TP HCM. Ngay trên sân khách, đội bóng sông Hàn bất ngờ vươn lên dẫn trước từ phút 6. Cú treo bóng của Nguyễn Phi Hoàng khiến hàng thủ đại diện ngành công an trở nên lộn xộn, tạo điều kiện để tiền đạo Milan Makaric dứt điểm mở tỉ số.

CLB Công an TP HCM (trái) đánh rơi điểm khi tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà (Ảnh: VPF)

Nhận bàn thua sớm, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương gây sức ép lớn lên khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Song các chân sút như Raphael Utzig và Williams Lee chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chỉ đến cuối hiệp 1, Công an TP HCM mới gỡ hòa từ chấm phạt đền 11 m vì hậu vệ Đặng Anh Tuấn để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sau giờ nghỉ, đại diện ngành công an vượt lên nhờ pha lập công của Peter Makrillos phút 68. Chưa đầy 10 phút sau, Lucas Ribamar làm tường để Võ Nguyên Hoàng quân bình tỉ số cho Đà Nẵng.

Cùng việc PVF-CAND thua đậm CLB Hà Nội 0-4 trên sân nhà, đội bóng sông Hàn tạm thời thoát chót bảng. Trong khi đó, Công an TP HCM vẫn đứng vững tại vị trí thứ 5 do Nam Định không thể giành điểm ở vòng này.

Nhâm Mạnh Dũng lập siêu phẩm giúp Thể Công Viettel hạ gục Nam Định tại Thiên Trường (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Màn lội ngược dòng của thầy trò HLV Bae Ji-won

Tại Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có trận thua thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường khi tiếp đón Thể Công Viettel. Sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội tạo ra thế trận tương đối cân bằng với nhiều pha lên bóng song không quá nguy hiểm.

Cú đúp của Geovane Magno (áo đỏ) giúp CLB Ninh Bình trụ vững trong top 3 (Ảnh: VPF)

Phút 38, trọng tài Mai Xuân Hùng từ chối cho Nam Định hưởng phạt đền vì pha để bóng chạm tay của Nhâm Mạnh Dũng. Tình huống gây tranh cãi khiến đội chủ nhà chần chừ trong thoáng chốc, mở ra cơ hội phản công cho đội bóng áo lính. Từ đường chuyền bên cánh phải của tiền vệ Nguyễn Văn Tú, Đinh Xuân Tiến dứt điểm 2 lần để đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Cuối hiệp 1, đoàn quân HLV Velizar Popov đã nhân đôi cách biệt nhờ siêu phẩm sút xa của Mạnh Dũng. Đại diện thành Nam dù rất nỗ lực trong nửa sau trận đấu và tung vào sân chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của Thể Công Viettel. Trận thắng 2-0 trước Nam Định giúp đội bóng áo lính duy trì cách biệt 5 điểm với đội xếp thứ 3 là Ninh Bình.

CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu (Ảnh: VPF)

Ở Vinh, Sông Lam Nghệ An có màn trình diễn đầy cố gắng trước CLB Ninh Bình. Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Ngược lại, đội bóng cố đô kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng phải tới phút 31 mới có pha phối hợp thực sự mạch lạc.

Sau các tình huống đều bị bỏ lỡ trước giờ nghỉ, đại diện xứ Nghệ đã mở tỉ số ở phút 66. Từ quả phạt góc của Karim Phi Long, hậu vệ Phan Bá Quyền đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm.

Lúc này, Ninh Bình buộc phải dồn toàn lực tấn công khiến bóng chủ yếu lăn bên phần sân đội chủ nhà. Cú đúp trong vòng 1 phút của Geovane Magno đã hoàn tất màn lội ngược dòng cho thầy trò HLV Bae Ji-won.

Ba điểm ở vòng 23 giúp đội bóng cố đô giữ vững vị trí trong top 3 với 44 điểm, hơn CLB Hà Nội 2 điểm.

Trong nhóm cuối bảng, Hoàng Anh Gia Lai và Becamex TP HCM tiếp tục giậm chân ở hạng 11 và 12 sau thất bại trước Hà Tĩnh và Hải Phòng. Hiện tại, đại diện phố Núi chỉ còn hơn đội cuối bảng PVF-CAND 5 điểm.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 23 (Ảnh: VPF)

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội có trận đấu đầy khó khăn với CLB Thanh Hóa trong ngày HLV Mano Polking bị cấm chỉ đạo. Dù vậy, 2 bàn thắng muộn của Alan Grafite và Rogerio Alves đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà. Với cách biệt 11 điểm so với đội thứ nhì Thể Công Viettel, Công an Hà Nội đã chính thức đăng quang V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Đây cũng là chức vô địch V-League thứ 3 của đại diện ngành công an.



