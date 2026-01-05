HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội bóng Cảnh sát Hoàng gia và một CLB Malaysia lao đao vì luật công bằng tài chính

Quốc An - Ảnh: NST

(NLĐO) - Sau khi bóng đá Malaysia ghi nhận mức phạt kỷ lục trong năm 2025, hai CLB ở giải VĐQG nước này lại đối mặt luật công bằng tài chính vì nợ lương.

Giải VĐQG Malaysia (MFL) thông báo hai CLB Kelantan TRW và Police sẽ phải trải qua đợt rà soát Công bằng Tài chính (FFP) do liên quan đến các khoản nợ lương.

Kelantan TRW được yêu cầu nộp bằng chứng thanh toán hoặc kế hoạch chi trả trước ngày 31-12-2025. MFL cho biết các khoản nợ này thuộc mùa giải 2024-2025 dưới thời chủ cũ, trong khi mùa 2025-2026 chưa ghi nhận nợ lương.

Trong khi đó, CLB Police cũng đang nợ lương ở mùa giải hiện tại và phải nộp hồ sơ FFP trước cùng thời hạn.

Đội bóng Cảnh sát Hoàng gia và một CLB Malaysia lao đao vì công bằng tài chính - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, tình hình của Kelantan TRW đã trở nên tồi tệ hơn khi FIFA chính thức áp đặt lệnh cấm chuyển nhượng đối với họ kể từ ngày 15-12-2025. Án phạt được đưa ra sau khi các cựu cầu thủ gửi đơn khiếu nại về việc không nhận được thù lao như cam kết trong hợp đồng.

Ban lãnh đạo CLB dù nỗ lực giải trình rằng đây là hệ quả từ bộ máy quản trị cũ, nhưng FIFA vẫn giữ nguyên quan điểm về trách nhiệm pháp lý của họ.

Đội bóng Cảnh sát Hoàng gia và một CLB Malaysia lao đao vì công bằng tài chính - Ảnh 2.

Afzal Akbar (tím) chỉ trích Kelantan TRW vì nợ lương

Đây được xem như một cú vả khác vào nền bóng đá Malaysia, trong bối cảnh nhiều án phạt kinh tế bủa vây LĐBĐ Malaysia. Trước đó, FAM đối mặt khó khăn lớn khi vướng vụ kiện với FIFA, dự kiến tiêu tốn khoảng 8 triệu Ringgit (hơn 52 tỉ đồng).

Khoản chi khổng lồ này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng tài chính, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động phát triển bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới.

MFL cho biết sẽ phối hợp với Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia (PFAM) và đưa ra quyết định tại cuộc họp sắp tới của FFP First Instance Body.

Động thái này nhằm đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi cho các cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu tại quốc gia này.

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

FAM lao đao, HLV Cklamovski tự tin đưa Malaysia vực dậy

(NLĐO) - FAM đang đối mặt với muôn vàn khó khăn nhưng truyền thông Malaysia tin HLV Cklamovski có thể vực dậy tuyển Malaysia.

AFC có thể cấm Malaysia dự hai kỳ Asian Cup 2027, 2031

(NLĐO) - Việc nhập tịch "lậu" của tuyển Malaysia khiến họ bị AFC xử thua 2 trận với Nepal và Việt Nam, cũng như đối mặt án cấm dự 2 mùa giải tới của Asian Cup.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia bị FIFA và FAM cùng điều tra

(NLĐO) - FAM và FIFA cùng ra phán quyết điều tra Tổng Thư ký FAM Noor Azman Rahman về hành vi gian lận trong hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

