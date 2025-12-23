AFC có thể cấm Malaysia dự hai kỳ Asian Cup 2027, 2031

Theo trang Seasia Goal, một thành viên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận Malaysia chắc chắn bị xử phạt tại vòng loại Asian Cup 2027. Theo đó, hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam sẽ bị xử thua 0-3, với mức kỷ luật tương tự án phạt mà FIFA vừa áp dụng trước đó.

Nguồn tin cho biết các án phạt của AFC đã được ấn định và chỉ còn chờ công bố chính thức sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết. Dù kết quả phiên điều trần ra sao, các lệnh trừng phạt của AFC vẫn giữ nguyên, bởi CAS không xem xét lại phán quyết của FIFA hay AFC, mà chỉ giải quyết đơn kháng cáo liên quan đến án cấm thi đấu một năm đối với nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Bên cạnh đó, Malaysia còn có thể đối mặt với một lệnh trừng phạt khác từ AFC, cấm tham gia hai kỳ vòng loại Asian Cup (2027, 2031). Dù vậy, lệnh trừng phạt này vẫn đang được xem xét từ bộ sậu của AFC.

Trước đó, bóng đá Malaysia đã nhận thêm cú sốc khi tụt liền 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, rơi xuống vị trí 121 thế giới ở lần cập nhật tháng 12. Nguyên nhân là FIFA xử thua đồng thời ba trận giao hữu quốc tế cấp độ 1 gặp Cape Verde (29-5), Singapore (4-9) và Palestine (8-9), do Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Ngay sau đó, Uỷ ban điều tra Độc lập cũng đưa ra báo cáo và khẳng định Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Noor Azman Rahman là người chỉ đạo trực tiếp trong vụ việc nhập tịch lậu của tuyển Malaysia. FAM đã kéo dài lệnh đình chỉ với ông Noor Arzman. Đặc biệt Uỷ ban kỷ luật FAM và FIFA cũng tiến hành điều tra rõ hơn về vụ việc của ông Noor Azman.



