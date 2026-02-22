Đội bóng của Son nhấn chìm Messi và đồng đội, trong ngày lập kỷ lục MLS

Trận đấu giữa Inter Miami của Lionel Messi và LAFC của Son Heung-min đã thu hút 75.673 khán giả. Đây cũng là số lượng khán giả cao nhất trong lịch sử một trận mở màn mùa giải MLS.

Bước vào trận mở màn, chủ nhà LAFC nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng đẩy Inter Miami vào thế chống đỡ.

Trong gần 40 phút đầu tiên, đội khách gần như "tắt điện" trên mặt trận tấn công khi chỉ tung ra đúng một cú sút. Trái lại, LAFC liên tiếp bắn phá khung thành với 8 lần dứt điểm, trong đó có 3 cơ hội thực sự nguy hiểm, khiến hàng thủ Miami chao đảo.

Ở phút 38, sai lầm mất bóng ở giữa sân khiến Inter Miami trả giá. LAFC phản công chớp nhoáng, Son đưa bóng vào vòng cấm để Denis Bouanga dứt điểm chéo góc lạnh lùng, mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp hai, Lionel Messi nỗ lực kéo tinh thần toàn đội. Phút 50, anh tung cú sút đầu tiên cho Miami nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Khi Inter Miami còn loay hoay tìm bàn gỡ, LAFC nới rộng khoảng cách. Phút 73, Denis Bouanga bứt tốc phá bẫy việt vị, loại bỏ thủ môn rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Đến phút 88, Son được rút ra nghỉ dù chưa thể ghi bàn trong ngày đè bẹp Inter Miami.

Trước khi khép lại trận đấu, Bouanga đi bóng khéo léo và căng ngang như đặt cho Nathan Ordaz và khép lại trận đấu với chiến thắng 3 sao trước ĐKVĐ MLS Cup.



