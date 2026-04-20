Đội bóng đất Thủ đang đánh mất dần bản sắc

Rơi xuống vị trí thứ 10 với 19 điểm sau 19 vòng đấu, Becamex TP HCM phơi bày sự khủng hoảng trầm trọng về nhân sự và lối chơi. Từ vị thế ứng viên đua tranh vô địch, đội chủ sân Gò Đậu đang dần đánh mất đi sự sắc sảo vốn có.

Lỗ hổng từ sự ra đi của các "biểu tượng"

Nguyên nhân cốt lõi khiến Becamex TP HCM thi đấu thiếu gắn kết bắt nguồn từ sự xáo trộn đội hình quy mô lớn ngay từ đầu mùa giải 2025-2026. Việc để tiền đạo chủ lực Tiến Linh rời đi đã tạo nên một khoảng trống mênh mông trên hàng công, cho đến nay ban huấn luyện vẫn chưa tìm được lời giải.

Chưa dừng lại ở đó, mất hậu vệ cánh Minh Trọng ở giai đoạn giữa mùa càng khiến hệ thống phòng ngự biên của Becamex TP HCM trở nên mong manh. Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Tiến Linh và Minh Trọng lần lượt đầu quân cho CLB Công an TP HCM.

Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa - người được kỳ vọng kế thừa vai trò "thủ lĩnh" - lại chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu, chữa trị chấn thương dây chằng. Đánh mất phong độ khiến tiền vệ này không còn duy trì sự bùng nổ khi thi đấu, trực tiếp kéo giảm khả năng kiểm soát tuyến giữa của toàn đội.

"Cơn ác mộng" ngoại binh và áp lực cầu thủ trẻ

Một vấn đề nhức nhối khác được giới chuyên môn chỉ ra chính là chất lượng ngoại binh thấp hơn kỳ vọng. Tiền đạo Ugochukwu, dù đã có 4 bàn thắng sau 13 trận, nhưng lại đang trải qua chuỗi ngày "tịt ngòi" từ đầu năm 2026. Sự thiếu hiệu quả của các chân sút ngoại không chỉ làm giảm sức ép lên khung thành đối phương mà còn khiến tinh thần các cầu thủ nội bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh các trụ cột và ngoại binh gây thất vọng, sức nặng của đội bóng đang đổ dồn lên vai những gương mặt trẻ, điển hình là Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào. Dính chấn thương nặng và vừa trở lại thi đấu, Vĩ Hào vẫn lận đận tìm lại bản năng "săn bàn". Trong khi đó, Việt Cường phải liên tục cày ải, ghi bàn nhưng vẫn phải chứng kiến đội nhà thua trận trong thế bế tắc.

Việt Cường có lẽ là trụ cột duy nhất của Becamex TP HCM còn giữ vững phong độ ghi bàn

Nếu không sớm cải thiện chất lượng ngoại binh và tìm lại sự cân bằng trong lối chơi, Becamex TP HCM có thể rơi vào nhóm đội có nguy cơ rớt hạng, khó lòng thoát khỏi vòng xoáy của sự nhạt nhòa trong phần còn lại của mùa giải.