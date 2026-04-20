HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội bóng đất Thủ đang đánh mất dần bản sắc

Tường Phước

(NLĐO) – CLB Becamex TP HCM gây thất vọng khi "trắng tay" ở 2 vòng đấu liên tiếp và chỉ còn hơn nhóm đội cuối bảng 6 điểm sau 19 lượt đấu tại V-League 2025-2026

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 1.

Rơi xuống vị trí thứ 10 với 19 điểm sau 19 vòng đấu, Becamex TP HCM phơi bày sự khủng hoảng trầm trọng về nhân sự và lối chơi. Từ vị thế ứng viên đua tranh vô địch, đội chủ sân Gò Đậu đang dần đánh mất đi sự sắc sảo vốn có.

Lỗ hổng từ sự ra đi của các "biểu tượng"

Nguyên nhân cốt lõi khiến Becamex TP HCM thi đấu thiếu gắn kết bắt nguồn từ sự xáo trộn đội hình quy mô lớn ngay từ đầu mùa giải 2025-2026. Việc để tiền đạo chủ lực Tiến Linh rời đi đã tạo nên một khoảng trống mênh mông trên hàng công, cho đến nay ban huấn luyện vẫn chưa tìm được lời giải.

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 2.

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 3.

Chưa dừng lại ở đó, mất hậu vệ cánh Minh Trọng ở giai đoạn giữa mùa càng khiến hệ thống phòng ngự biên của Becamex TP HCM trở nên mong manh. Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Tiến Linh và Minh Trọng lần lượt đầu quân cho CLB Công an TP HCM.

Trong khi đó, Võ Hoàng Minh Khoa - người được kỳ vọng kế thừa vai trò "thủ lĩnh" - lại chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu, chữa trị chấn thương dây chằng. Đánh mất phong độ khiến tiền vệ này không còn duy trì sự bùng nổ khi thi đấu, trực tiếp kéo giảm khả năng kiểm soát tuyến giữa của toàn đội.

"Cơn ác mộng" ngoại binh và áp lực cầu thủ trẻ

Một vấn đề nhức nhối khác được giới chuyên môn chỉ ra chính là chất lượng ngoại binh thấp hơn kỳ vọng. Tiền đạo Ugochukwu, dù đã có 4 bàn thắng sau 13 trận, nhưng lại đang trải qua chuỗi ngày "tịt ngòi" từ đầu năm 2026. Sự thiếu hiệu quả của các chân sút ngoại không chỉ làm giảm sức ép lên khung thành đối phương mà còn khiến tinh thần các cầu thủ nội bị ảnh hưởng.

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 4.

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 5.

Trong bối cảnh các trụ cột và ngoại binh gây thất vọng, sức nặng của đội bóng đang đổ dồn lên vai những gương mặt trẻ, điển hình là Nguyễn Trần Việt Cường, Bùi Vĩ Hào. Dính chấn thương nặng và vừa trở lại thi đấu, Vĩ Hào vẫn lận đận tìm lại bản năng "săn bàn". Trong khi đó, Việt Cường phải liên tục cày ải, ghi bàn nhưng vẫn phải chứng kiến đội nhà thua trận trong thế bế tắc.

Đội bóng đất Thủ đánh mất bản sắc - Ảnh 6.

Việt Cường có lẽ là trụ cột duy nhất của Becamex TP HCM còn giữ vững phong độ ghi bàn

Nếu không sớm cải thiện chất lượng ngoại binh và tìm lại sự cân bằng trong lối chơi, Becamex TP HCM có thể rơi vào nhóm đội có nguy cơ rớt hạng, khó lòng thoát khỏi vòng xoáy của sự nhạt nhòa trong phần còn lại của mùa giải.

Tin liên quan

Báo động phong độ sa sút của CLB Công an TP HCM

Báo động phong độ sa sút của CLB Công an TP HCM

(NLĐO) - Thất bại tại vòng 19 V-League 2025-2026 không chỉ là trận thua thứ 3 liên tiếp mà còn là hồi chuông báo động về hiệu suất ghi bàn của CLB CA TP HCM

Vòng 19 V-League: Ninh Bình tiếp tục thăng hoa, Thanh Hóa chia điểm đáng tiếc

(NLĐO) - Ở vòng 19 V-League, các đội đầu bảng tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong khi nhóm cuối bảng đều đánh rơi điểm.

Lê Văn Thuận - tiền vệ cánh tài năng

Bên cạnh sự nhiệt huyết, Lê Văn Thuận còn sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, chọn vị trí thông minh và dứt điểm đa dạng trong vòng cấm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo