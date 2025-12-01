HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đội bóng TH Nguyễn Văn Luông "thống trị" Champions A tại Yamaha Cup 2025

Đông Linh

(NLĐO) - Yamaha Cup 2025 khép lại với những trận cầu sôi động và đội trường TH Nguyễn Văn Luông tiếp tục khẳng định sức mạnh ở sân chơi bóng đá nhi đồng TP HCM

Sau hai ngày tranh tài 29 và 30-11 tại CLB Bóng đá Thủ Đức, Yamaha Cup 2025 đã tạo nên bầu không khí tưng bừng với hơn 500 học sinh đến từ 32 đội bóng, cùng 76 trận đấu ở bốn hạng mục.

Bản lĩnh giữ ngôi vương

Trong bức tranh đầy màu sắc đó, đội trường TH Nguyễn Văn Luông tiếp tục là điểm sáng nổi bật ở Champions A khi bảo vệ thành công chức vô địch bằng chiến thắng 2-1 trước đội trường TH Phú Hòa 3.

Đội bóng TH Nguyễn Văn Luông "thống trị" Champions A tại Yamaha Cup 2025 - Ảnh 1.

Đội trường TH Nguyễn Văn Luông bảo vệ thành công chức vô địch Champions A

Đội trưởng Tô Vĩ Anh và "mũi nhọn" Lê Trịnh Minh Tuấn một lần nữa chứng minh vì sao họ là cặp đôi đáng sợ nhất giải đấu. Vĩ Anh thi đấu bền bỉ, giàu cảm hứng; Minh Tuấn tiếp tục giữ phong độ ghi bàn ấn tượng với 14 pha lập công để nhận giải thưởng "Chiếc giày vàng".

Đội bóng TH Nguyễn Văn Luông "thống trị" Champions A tại Yamaha Cup 2025 - Ảnh 2.

"Vua phá lưới" Lê Trịnh Minh Tuấn nhận giải Giày vàng

Bên cạnh nhà vô địch Champions A, Champions B ghi nhận chiến thắng 2-0 thuyết phục của đội trường TH Tây Bắc Lân trước đội trường TH Lê Văn Tám trong trận chung kết. Tại Champions C, đội trường TH Ngô Quyền giành thắng lợi 4-1 trước đội trường TH Tân Thành và Champions D chứng kiến trận chung kết kịch tính khi đội trường TH Võ Trường Toản vượt qua đội trường TH Lạc Long Quân với tỉ số 1-0.

Lan tỏa giá trị phong trào học đường

Không chỉ sôi động ở các cuộc đua thành tích, Yamaha Cup 2025 còn ghi dấu với nhiều cá nhân nổi bật. Ngoài "Chiếc giày vàng" của Minh Tuấn và danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải" dành cho Tô Vĩ Anh, giải "Thủ môn hay nhất" thuộc về Phan Khánh Thịnh Phát (TH Phú Hòa 3). Đặc biệt, nữ cầu thủ duy nhất – Nguyễn Ngọc Kim Anh – nhận giải Ấn tượng, góp phần khích lệ tinh thần bình đẳng và tự tin cho các em.

Đội bóng TH Nguyễn Văn Luông "thống trị" Champions A tại Yamaha Cup 2025 - Ảnh 3.

16 đội vào vòng đấu cuối cùng

Năm thứ hai được tổ chức với sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam, giải đấu tiếp tục chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giáo dục. 

Trưởng BTC Nguyễn Hoài Anh chia sẻ, Yamaha Cup dự kiến sẽ được mở rộng quy mô với kế hoạch tổ chức tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và hướng đến Đắk Lắk, Đà Nẵng từ năm 2026, nhằm xây dựng phong trào bóng đá học đường rộng khắp và bền vững.

Đội bóng TH Nguyễn Văn Luông "thống trị" Champions A tại Yamaha Cup 2025 - Ảnh 4.

Nhà vô địch Champions B - đội trường TH Tây Bắc Lân

Giải đấu khép lại, nhưng những nụ cười, những bước chạy hồn nhiên và những giấc mơ bóng đá của các em học sinh vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng – như hành trang đẹp đẽ cho tương lai bóng đá trẻ thành phố.

