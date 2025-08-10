Đội Công an Hà Nội giành Siêu cúp 2025

Có lợi thế sân nhà song Nam Định không thể tận dụng thành công, phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Công an Hà Nội. Trận thua này cũng khiến họ mất cơ hội đoạt cú đúp danh hiệu mùa giải 2024-2025.

Với vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội tự tin triển khai thế trận kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Phút 38, đội khách thể hiện sự ăn ý trong phối hợp, sau khi nhận đường chuyền vượt tuyến tinh tế từ đồng đội, chân sút Alan xử lý qua người và dứt điểm đẳng cấp, giúp Công an Hà Nội mở tỉ số trận đấu.

Alan (trái) sau khi ghi bàn mở tỉ số cho đội Công an Hà Nội tối 9-8. Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt có những điều chỉnh nhân sự hợp lý, giúp chủ nhà kiểm soát thế trận và tận dụng khả năng "không chiến" vượt trội của ngoại binh Hudlin để có bàn gỡ hòa, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Những tưởng trận đấu sẽ không thể phân định thắng thua trong giờ thi đấu chính thức thì bất ngờ diễn ra ở khoảng thời gian bù giờ. Trong thời điểm cần sự tập trung cao độ thì hàng thủ Nam Định lơ là, để chân sút Artur tận dụng cơ hội ghi bàn ở phút 90+3.

Chưa hoàn hồn, đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua từ tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc chỉ ít phút sau đó. Nỗ lực của đội đương kim vô địch V-League ở phút cuối chỉ giúp họ rút ngắn tỉ số 2-3, do công cầu thủ người Anh Hudlin thực hiện trên chấm phạt đền.

Kết quả này giúp CLB Công an Hà Nội đoạt danh hiệu thứ hai của mùa giải 2024-2025 cùng phần thưởng 300 triệu đồng. Đây sẽ là động lực để đoàn quân HLV Polking tự tin hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2025-2026.