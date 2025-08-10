Đội Công an Hà Nội giành Siêu cúp 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội Công an Hà Nội giành Siêu cúp 2025

Tường Phước

Màn so tài kịch tính giữa CLB Nam Định và Công an Hà Nội trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024-2025 tối 9-8 khiến cầu trường sân Thiên Trường vỡ òa cảm xúc.

Có lợi thế sân nhà song Nam Định không thể tận dụng thành công, phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước Công an Hà Nội. Trận thua này cũng khiến họ mất cơ hội đoạt cú đúp danh hiệu mùa giải 2024-2025.

Với vị thế đương kim vô địch Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội tự tin triển khai thế trận kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Phút 38, đội khách thể hiện sự ăn ý trong phối hợp, sau khi nhận đường chuyền vượt tuyến tinh tế từ đồng đội, chân sút Alan xử lý qua người và dứt điểm đẳng cấp, giúp Công an Hà Nội mở tỉ số trận đấu.

Đội Công an Hà Nội giành Siêu cúp 2025- Ảnh 1.

Alan (trái) sau khi ghi bàn mở tỉ số cho đội Công an Hà Nội tối 9-8. Ảnh: VPF

Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt có những điều chỉnh nhân sự hợp lý, giúp chủ nhà kiểm soát thế trận và tận dụng khả năng "không chiến" vượt trội của ngoại binh Hudlin để có bàn gỡ hòa, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Những tưởng trận đấu sẽ không thể phân định thắng thua trong giờ thi đấu chính thức thì bất ngờ diễn ra ở khoảng thời gian bù giờ. Trong thời điểm cần sự tập trung cao độ thì hàng thủ Nam Định lơ là, để chân sút Artur tận dụng cơ hội ghi bàn ở phút 90+3.

Chưa hoàn hồn, đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua từ tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc chỉ ít phút sau đó. Nỗ lực của đội đương kim vô địch V-League ở phút cuối chỉ giúp họ rút ngắn tỉ số 2-3, do công cầu thủ người Anh Hudlin thực hiện trên chấm phạt đền.

Kết quả này giúp CLB Công an Hà Nội đoạt danh hiệu thứ hai của mùa giải 2024-2025 cùng phần thưởng 300 triệu đồng. Đây sẽ là động lực để đoàn quân HLV Polking tự tin hướng tới mục tiêu vô địch V-League 2025-2026.

Tin liên quan

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng

CLB Thể Công Viettel chiêu mộ nhiều "tân binh" Việt kiều danh tiếng

(NLĐO) - Trước thềm mùa giải mới, CLB Thể Công Viettel chiêu mộ thành công Williams Lee. Đây là lần đầu đội bóng "áo lính" sử dụng cầu thủ Việt kiều.

Tân binh V-League kỳ vọng tài thao lược HLV Thạch Bảo Khanh

(NLĐO) - HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định CLB PVF-CAND luôn sẵn sàng trước mọi tình huống để thể hiện sự chuyên nghiệp tại sân chơi V-League

"Vua giải trẻ" lên chơi V-League

CLB PVF - Công an Nhân dân (PVF-CAND) là đội bóng Hạng nhất may mắn được lựa chọn thay thế CLB Quảng Nam tham dự V-League mùa 2025-2026.

Siêu cúp CLB Nam Định CLB Công an Hà Nội HLV Vũ Hồng Việt Nguyễn Đình Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo