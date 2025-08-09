Tân binh V-League kỳ vọng tài thao lược HLV Thạch Bảo Khanh

PVF-CAND được lựa chọn thay thế cho CLB Quảng Nam tham dự V-League 2025-2026. Đội bóng của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh đặt đại bản doanh tại Hưng Yên, đang chạy đua với thời gian để kiện toàn lực lượng, bước vào mùa giải mới.

Bước ngoặt bất ngờ cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh

HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định: "Đã là HLV chuyên nghiệp, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống". Ban lãnh đạo PVF-CAND đã chiêu mộ các ngoại binh đẳng cấp cao, củng cố lực lượng nội binh, sẵn sàng hướng tới nhiệm vụ cống hiến những trận đấu hay, mãn nhãn khán giả.

HLV Thạch Bảo Khanh (trái)

Ngày 2-8 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện của ông Thạch Bảo Khanh. Như mọi ngày, cựu tuyển thủ Việt Nam sớm có mặt tại Trung tâm PVF để chuẩn bị cho buổi tập sáng cùng PVF-CAND. Ít giờ sau đó, HLV Thạch Bảo Khanh bất ngờ được thông báo PVF-CAND sẽ lên chơi V-League 2025-2026, thay thế cho Quảng Nam.

Khi đó, quân số của đội chủ sân PVF có 30 người, bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, được lựa chọn để chuẩn bị cho Giải Hạng Nhất. Tham dự sân chơi V-League, ban huấn luyện phải gấp rút lên phương án rà soát lực lượng, chiêu mộ ngoại binh, khi giải đấu chỉ còn 13 ngày sẽ khởi tranh.

HLV Thạch Bảo Khanh nói về sự bứt phá, chinh phục mục tiêu

Khi còn nắm Viettel tại V-Legaue 2023 và mùa giải 2023-2024, HLV Thạch Bảo Khanh từng chia sẻ, một đội bóng chuyên nghiệp cần quỹ thời gian 6 tuần để chuẩn bị thể lực, chiến thuật… cho mùa giải mới.

Trong khi đó, thời điểm nhận tin PVF-CAND tham dự V-League 2025-2026, HLV Thạch Bảo Khanh chỉ còn chưa đến 2 tuần để sẵn sàng cho mùa giải mới, ở một cấp độ mới, thử thách mới. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, chiến lược gia sinh năm 1979 sẵn sàng đối đầu thử thách khó.

Có gần 3 tuần chuẩn bị cho mùa giải mới là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài với một "tân binh" V-League. Đoàn quân HLV Bảo Khanh đã xây dựng chiến thuật, nâng tầm thể lực cầu thủ cho thử thách mới nhưng tìm kiếm ngoại binh chất lượng, kết hợp với dàn cầu thủ sẵn có của đội, là nhiệm vụ không dễ dàng.

Khoảng 3 năm trước, Thạch Bảo Khanh trở thành HLV trưởng của CAND tham dự Giải Hạng Nhất 2022. Bằng kinh nghiệm, ông đã giúp CAND thăng hạng V-League 2023 (sau đổi tên thành Công an Hà Nội).

HLV Thạch Bảo Khanh vừa hoàn thành khóa HLV Pro của AFC

Tại Giải Hạng Nhất 2024-2025, HLV Thạch Bảo Khanh trở về dẫn dắt đội bóng cũ PVF-CAND từ giai đoạn lượt về nhưng không thể hoàn thành mục tiêu thăng hạng khi xếp thứ 3 chung cuộc.

Hai lần bén duyên với PVF-CAND đều mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau song đội bóng của ông Khanh cuối cùng đã hiện thực hóa tham vọng dự V-League dù với suất dự phòng. Vừa hoàn thành khóa đào tạo HLV Pro do AFC cấp, HLV Thạch Bảo Khanh tự tin sẽ cùng đội nhà thể hiện những gì tốt nhất ở V-League 2025-2026.