Đội Công an TP HCM ngược dòng thắng ngoạn mục

CLB Công an TP HCM gây sốc khi ngược dòng thắng ở vòng 5 sau khi lọt lưới 2 bàn để lần đầu lên ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức bị Sông Lam Nghệ An dẫn trước hai bàn ở hiệp 1 song có 3 pha lập công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Kết quả này giúp CLB Công an TP HCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm, hơn nhóm bám đuổi 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Sông Lam Nghê An rớt xuống thứ 11 với 4 điểm sau 5 vòng đấu.

Cùng thời điểm, CLB Becamex TP HCM nhận thất bại 1-2 trước CLB Đà Nẵng, còn Hoàng Anh Gia Lai chia điểm với PVF-CAND sau trận hòa không bàn thắng.