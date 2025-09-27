Mua vé xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam đấu Nepal ở đâu?

Trận đấu lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) lúc 19 giờ 30 ngày 9-10. Trận tái đấu giữa hai đội này diễn ra cùng giờ trên sân Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 14-10.

Sau hai lượt đấu, tuyển Việt Nam tạm đứng nhì bảng F với 3 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Trong khi đó, Nepal xếp cuối bảng sau hai trận toàn thua, lần lượt trước Malaysia và Lào.

Với hai mức giá 200.000 và 4000.000 đồng/ vé, khán giả sẽ được trực tiếp theo dõi màn trình diễn của thầy trò ông Kim Sang-sik trước Nepal.

Phương thức phát hành vé trực tuyến (online) thông qua ứng dụng OneU ( tên cũ là VinID). Thời gian mở bán vé online đợt 1 từ 9 giờ ngày 29-9 đến 23 giờ 59 ngày 5-10. Khán giả có thể đồng thời mua vé ở cả hai lượt trận của tuyển Việt Nam đấu Nepal.

Đợt 2 mở bán vé từ 0 giờ ngày 6-10 đến 23 giờ 59 ngày 7-10 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Cách thức mua vé trên ứng dụng OneU, khán giả chọn "Mua vé" và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint. Sử dụng Căn cước công dân/Hộ chiếu để hoàn thành việc mua vé.

Bên cạnh đó, từ ngày 4-10, việc phát hành vé trực tiếp cũng diễn ra tại các quầy vé ở sân Gò Đậu (Thủ Dầu Một - TP HCM), sân Thống Nhất (TP HCM).