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Thể thao

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Nếu cùng đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình, tuyển Mỹ và Iran sẽ chạm trán ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Toàn bộ cầu thủ đội tuyển quốc gia Iran đã được Mỹ chấp thuận thị thực, tháo gỡ nút thắt lớn trước World Cup 2026.

Đội tuyển Iran cuối cùng có thể thở phào trước giờ lên đường sang Mỹ. Hai quan chức Mỹ xác nhận với AP rằng toàn bộ cầu thủ trong danh sách tuyển Iran dự World Cup 2026 đã được chấp thuận thị thực nhập cảnh.

Thông tin này mở đường để đội bóng Tây Á di chuyển từ căn cứ tập huấn tại Tijuana - Mexico sang Mỹ chuẩn bị cho 2 trận đầu vòng bảng tại Inglewood, bang California.

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026 - Ảnh 1.

Các cầu thủ Iran trong buổi tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2-6. Ảnh: AP

Quá trình xin thị thực từng trở thành bài toán nan giải với Iran trong bối cảnh xung đột với Israel và Mỹ. Những vướng mắc phát sinh khiến đội tuyển phải chuyển địa điểm tập huấn dự kiến từ Tucson, bang Arizona - Mỹ, sang TP Tijuana - Mexico nằm sát biên giới bang California - Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết tất cả cầu thủ Iran đã được phê duyệt thị thực và đang hoàn tất thủ tục nhận giấy tờ. Quan chức thứ 2 xác nhận thị thực cũng được cấp cho các HLV, trợ lý và một số nhân viên hỗ trợ.

Tuy nhiên, chưa rõ có trường hợp nào trong đoàn Iran bị từ chối hay không. Thời điểm hộ chiếu được trao trả để toàn đội tiếp tục hành trình cũng chưa được xác định chính xác nhưng có thể diễn ra sớm nhất trong ngày 5 hoặc 6-6. 

Trước khi sang Mexico, thầy trò HLV Amir Ghalenoei tập luyện tại Antalya - Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện tuyển Iran cho biết họ đã nhận thị thực Mexico từ Đại sứ quán nước này tại Ankara.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack nhấn mạnh "thể thao có thể vượt qua biên giới và Mỹ sẵn sàng chào đón các đội tuyển, người hâm mộ từ khắp thế giới".

Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Đội bóng Tây Á lần lượt gặp New Zealand ngày 15-6 và Bỉ ngày 21-6 tại Inglewood, bang California - Mỹ, trước khi chạm trán Ai Cập tại Seattle, bang Washington - Mỹ, ngày 26-6.

Câu chuyện thị thực đặc biệt được chú ý bởi tuyển Iran từng đứng trước nguy cơ không thể góp mặt tại giải đấu. Hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump cho rằng việc Iran tham dự World Cup là không phù hợp, đồng thời nêu lo ngại về an toàn của các cầu thủ.

Tuyển Iran lập tức phản hồi rằng không ai có quyền loại đội bóng khỏi giải đấu. Bộ trưởng Thể thao Iran từng nhận định khả năng tham dự World Cup 2026 của họ là điều "không thể", nhưng Liên đoàn Bóng đá Iran sau đó vẫn tiếp tục kế hoạch chuẩn bị.

Cơ quan bóng đá nước này yêu cầu toàn bộ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phải được cấp thị thực, kể cả những người từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Danh sách tuyển Iran có 17 cầu thủ đang thi đấu trong nước, trong khi các câu lạc bộ chủ quản của họ chưa thể ra sân từ tháng 2 vì xung đột.

Một kịch bản đặc biệt vẫn có thể xuất hiện tại vòng 32 đội World Cup 2026. Nếu Iran và Mỹ cùng đứng thứ 2 ở bảng đấu của mình, họ sẽ chạm trán tại Arlington, bang Texas - Mỹ, ngày 3-7.

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026 - Ảnh 2.

 

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